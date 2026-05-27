12 nhóm người bệnh được ưu tiên cấp thuốc miễn phí từ ngày 10-7 27/05/2026 06:50

(PLO)- Theo quy định mới của Bộ Y tế, từ ngày 10-7, 12 nhóm người bệnh sẽ được khuyến khích hỗ trợ thuốc miễn phí tại các bệnh viện.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 16/2026 quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho người bệnh.

Theo đó, chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí được thực hiện trên cơ sở văn bản thỏa thuận giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám chữa bệnh. Việc hỗ trợ dựa theo khả năng của cơ sở kinh doanh dược, không phải nghĩa vụ bảo đảm đủ toàn bộ thuốc điều trị cho người bệnh.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm không thu tiền hoặc kèm theo điều kiện thương mại ràng buộc người bệnh; không tác động đến việc lựa chọn phương pháp điều trị, chỉ định sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả cho người bệnh.

Thuốc trong chương trình phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về dược. Quỹ BHYT không thanh toán đối với số lượng thuốc hỗ trợ miễn phí đã sử dụng cho người bệnh có thẻ BHYT.

Hàng nghìn người bệnh đã vơi đi gánh nặng kinh tế, nhiều sinh mệnh được kéo dài nhờ chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. (Ảnh minh hoạ)

Đối tượng được hỗ trợ là người bệnh đã được chẩn đoán xác định bệnh, được chỉ định và kê đơn sử dụng thuốc phù hợp, đồng thời tự nguyện tham gia. Người bệnh tham gia có trách nhiệm tuân thủ quy định và ký xác nhận vào phiếu đăng ký tự nguyện.

Thông tư khuyến khích hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng, người bệnh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh, sinh viên. Ngoài ra, người hưởng trợ cấp xã hội, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bệnh có thẻ BHYT nhưng còn gánh nặng chi phí lớn cũng thuộc nhóm được khuyến khích hỗ trợ.

Chỉ định sử dụng thuốc trong bệnh án hoặc đơn thuốc của người bệnh phải ghi rõ thuốc được cấp từ chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Thuốc phải được bảo quản, lưu trữ riêng và có ký hiệu nhận biết.

Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm công khai thông tin của chương trình trên trang thông tin điện tử hoặc tại cơ sở để người bệnh được biết. Các cơ sở này phải cung cấp, tư vấn đầy đủ thông tin về phác đồ điều trị, hiệu quả điều trị, tác dụng không mong muốn và chi phí thuốc cho người bệnh.

Cơ sở kinh doanh dược phải cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc theo văn bản thỏa thuận đã ký kết; đặc biệt không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại cho cơ sở khám chữa bệnh hoặc người bệnh.

Cơ sở kinh doanh dược không được lợi dụng việc thực hiện hỗ trợ thuốc để tạo lợi thế cạnh tranh trong cung ứng thuốc trái quy định của pháp luật.

Thông tư 16/2026 có hiệu lực từ ngày 10-7, các chương trình đã được phê duyệt trước đó và còn thời hạn sẽ tiếp tục thực hiện.