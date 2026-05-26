Vụ nghi ngộ độc ở Gia Lai: Bán 200 bánh mì, 89 người nhập viện 26/05/2026 15:23

(PLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai xác định có 89 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, trong đó có 10 người đã xuất viện.

Ngày 26-5, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp về công tác xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh bánh mì LH (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai).

Theo đó, UBND tỉnh giao ngành y tế, công an, Sở NN&MT, Sở Công Thương cùng chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc, báo cáo kết quả trong tuần.

UBND tỉnh Gia Lai họp, chỉ đạo xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: NM

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu ngành y tế tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để tiếp tục điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, giúp người bệnh sớm hồi phục và xuất viện an toàn.

Theo ông Thanh, năm 2026 là năm Du lịch quốc gia tổ chức tại Gia Lai nên đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và du khách.

Báo cáo của Sở Y tế cho hay đến 6 giờ ngày 26-5, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì là 89 trường hợp. Trong đó, đã có 10 trường hợp xuất viện, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Hiện, sức khỏe đa số bệnh nhân cơ bản đã ổn định, các triệu chứng giảm rõ rệt.

Trước đó, từ chiều 22-5, sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm LH (đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông) nhiều người bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu… nghi ngộ độc thực phẩm.

Qua điều tra ban đầu, cơ sở hộ kinh doanh bánh mì LH khai báo đã tiêu thụ khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm trong ngày 22-5. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh khẩn trương thành lập tổ điều tra, phối hợp địa phương xác minh, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và lấy mẫu phục vụ xét nghiệm.