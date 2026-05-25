Đồng Tháp triển khai khám sức khỏe miễn phí cho hơn 1,9 triệu lượt người 25/05/2026 12:15

(PLO)- Chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí được triển khai trên toàn tỉnh, dự kiến hơn 1,9 triệu lượt người được tiếp cận trong năm 2026.

Sáng 25-5, tỉnh Đồng Tháp triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn năm 2026.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Cao Lãnh 1 và Trường Mầm non Tịnh Thới (phường Cao Lãnh), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn trực tiếp giám sát, ghi nhận sự chủ động của ngành y tế và các đơn vị trong công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu 100% đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Các nhóm gồm người có công; người khuyết tật; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, cận nghèo; người từ đủ 60 tuổi trở lên; người sống ở vùng khó khăn; người lao động, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn hỏi thăm người dân đến khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

Chương trình cũng triển khai đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý; trẻ em mầm non; học sinh phổ thông; người mắc bệnh mạn tính và nhiều nhóm khác theo quy định.

Thời gian thực hiện từ ngày 25-5-2026. Dự kiến trong năm 2026, toàn tỉnh có hơn 1,9 triệu lượt người được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí.

Việc khám được tổ chức tại các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện; đối với học sinh, triển khai trực tiếp tại cơ sở giáo dục.

Ghi nhận tại các điểm triển khai cho thấy công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định; đội ngũ y, bác sĩ hướng dẫn người dân, tạo thuận lợi trong quá trình khám.

Đội ngũ y bác sĩ tiến hành khám sức khoẻ cho các em tại Trường Mầm non Tịnh Thới.

Tại phường Cao Lãnh trong ngày đầu triển khai, có 100 người được khám tại Trung tâm Y tế khu vực Cao Lãnh 1 và 265 trẻ tại Trường Mầm non Tịnh Thới được khám sàng lọc.

Công tác tổ chức được thực hiện đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ. Bà Nguyễn Minh Nguyệt (67 tuổi) cho biết rất phấn khởi khi được khám sức khỏe miễn phí. Ông Trần Văn Thạnh (68 tuổi) cũng cho rằng chương trình giúp người lớn tuổi yên tâm hơn trong việc theo dõi sức khỏe.

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh chương trình góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời yêu cầu các đơn vị bảo đảm chất lượng chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế để phục vụ người dân, nhất là người cao tuổi và các đối tượng yếu thế.