Đau lưng kéo dài 2 tháng, người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư thận 25/05/2026 10:56

(PLO)- Tưởng đau lưng do làm việc nặng, người đàn ông 45 tuổi đi khám mới phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm, may mắn được phẫu thuật bảo tồn thận kịp thời.

Ngày 25-5, Bệnh viện An Bình, TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân nam TVH (45 tuổi, ngụ TP.HCM) mắc ung thư thận giai đoạn sớm sau thời gian dài chỉ nghĩ mình bị đau lưng thông thường.

Theo bệnh viện, bệnh nhân đến khám vì đau âm ỉ vùng thắt lưng phải kéo dài suốt hai tháng. Ban đầu, anh H cho rằng nguyên nhân do làm việc nặng hoặc ngồi sai tư thế nên tự mua thuốc giảm đau sử dụng. Tuy nhiên, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng tăng.

Kết quả siêu âm và chụp CT-Scan bụng phát hiện một khối u thận kích thước khoảng 3 cm. May mắn, khối u còn khu trú trong bao thận, chưa xâm lấn hay di căn sang các cơ quan lân cận, được xác định là ung thư thận giai đoạn sớm.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình phẫu thuật nội soi cắt u thận bán phần nhằm bảo tồn tối đa phần thận lành cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

ThS.BS Nguyễn Minh Duật, Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình, cho biết ung thư thận giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ rệt. Khi xuất hiện bộ ba triệu chứng điển hình gồm tiểu máu, đau thắt lưng và sờ thấy khối u vùng bụng thì đa số bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Theo BS Duật, đau lưng do ung thư thận thường âm ỉ, kéo dài ở một bên mạn sườn hoặc thắt lưng. Khác với đau lưng cơ năng thường giảm khi nghỉ ngơi, cơn đau do khối u thận thường không thay đổi theo tư thế và có xu hướng tăng dần khi khối u phát triển.

Ngoài đau lưng kéo dài, người dân cần lưu ý các dấu hiệu như tiểu máu, mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân, sốt nhẹ dai dẳng hoặc thiếu máu.

Với trường hợp này, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt u thận bán phần nhằm bảo tồn tối đa phần thận lành. Đây là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi phẫu thuật viên phải kiểm soát mạch máu, cắt khối u và khâu nhu mô thận trong thời gian ngắn để tránh tổn thương thận vĩnh viễn do thiếu máu nuôi.

Sau bốn ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng thận ổn định và đã được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với tình trạng đau lưng kéo dài, đặc biệt khi cơn đau dai dẳng, không cải thiện sau nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc thông thường. Việc phát hiện sớm ung thư thận giúp tăng khả năng điều trị khỏi hoàn toàn và hạn chế phải can thiệp hóa trị, xạ trị phức tạp.