NÓNG: Nhiều tiếng súng nổ gần Nhà Trắng, Mật vụ Mỹ phong tỏa khẩn cấp 24/05/2026 06:13

(PLO)- Hàng chục tiếng súng vang lên gần Nhà Trắng ngày 23-5, khiến Mật vụ Mỹ phong tỏa khu vực, sơ tán phóng viên và triển khai lực lượng vũ trang khẩn cấp.

Phóng viên đài CNN mới đây cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên gần Nhà Trắng ngày 23-5 (giờ Mỹ, rạng sáng 24-5 theo giờ Việt Nam), khiến lực lượng Mật vụ Mỹ nhanh chóng phong tỏa khu vực và triển khai các biện pháp an ninh khẩn cấp.

Mật vụ Mỹ cho biết cơ quan này đang điều tra thông tin về vụ nổ súng xảy ra tại góc đường số 17 và đại lộ Pennsylvania, ngay bên ngoài khuôn viên Nhà Trắng.

Các phóng viên có mặt tại bãi cỏ phía Bắc Nhà Trắng đã được đưa khẩn cấp vào phòng họp báo. Bên trong khuôn viên Nhà Trắng, lực lượng an ninh yêu cầu mọi người trú ẩn tại chỗ. Nhiều đặc vụ liên tục hô lớn “nằm xuống” và cảnh báo có tiếng súng.

Mật vụ Mỹ bên ngoài Nhà Trắng sau khi nghe nhiều tiếng súng nổ ngày 23-5. Ảnh: AFP

Một phóng viên cho biết âm thanh dường như phát ra từ khu vực gần Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower, thuộc khu phức hợp Nhà Trắng.

Sau vụ việc, nhiều đặc vụ Mật vụ mang súng trường được nhìn thấy di chuyển quanh bãi cỏ phía Bắc và phong tỏa khu vực phòng họp báo. Lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 23-5 (theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 5 giờ 45 sáng 24-5 theo giờ Việt Nam).

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang có mặt tại khu nhà ở bên trong Nhà Trắng. CNN cho biết đã liên hệ Nhà Trắng để đề nghị bình luận về vụ việc.

Phóng viên trưởng phụ trách Nhà Trắng của Đài ABC News Selina Wang cũng đăng video lên mạng xã hội X ghi lại thời điểm tiếng súng vang lên.

“Tôi đang quay video bằng điện thoại ở bãi cỏ phía Bắc Nhà Trắng thì nghe thấy tiếng súng. Âm thanh giống như hàng chục phát đạn liên tiếp. Chúng tôi được yêu cầu chạy nhanh vào phòng họp báo để trú ẩn” - cô viết.