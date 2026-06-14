Chiến sự Nga-Ukraine 14-6: Nga tuyên bố dùng loạt bom FAB tập kích Ukraine; Thụy Điển điều tiêm kích JAS 39 Gripen chặn Su-24 Fencer và Su-34 Fullback của Nga gần Baltic 14/06/2026 08:37

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Loạt địa phương Ukraine hứng không kích, nhiều thương vong; Nga tuyên bố dùng loạt bom FAB tập kích Ukraine; Thụy Điển điều tiêm kích JAS 39 Gripen chặn Su-24 Fencer và Su-34 Fullback của Nga gần không phận Baltic.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Loạt địa phương Ukraine hứng không kích, nhiều thương vong

Giới chức địa phương Ukraine ngày 13-6 cho biết các cuộc tấn công của Nga trên nhiều khu vực của nước này trong ngày qua đã khiến ít nhất 8 dân thường thiệt mạng và 62 người khác bị thương, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 118 máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa xuyên đêm, bao gồm các UAV dòng Shahed. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã đánh chặn được 110 UAV, song vẫn ghi nhận các vụ tấn công trúng mục tiêu tại ba địa điểm.

Một khu nhà ở bị hư hại sau đợt tấn công tại tỉnh Dnipropetrovsk (Ukraine) ngày 13-6. Ảnh: Chính quyền Quân sự tỉnh Dnipropetrovsk/ Telegram

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, lực lượng Nga đã sử dụng UAV và bom dẫn đường tấn công nhiều cộng đồng dân cư thuộc huyện Synelnykove vào sáng 13-6.

Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha cho biết các đòn tấn công đã làm hư hại nhà ở, phương tiện giao thông và một khu chợ địa phương. Theo ông Hanzha, hơn 50 cuộc tấn công bằng UAV và pháo binh đã nhằm vào các cộng đồng thuộc các huyện Nikopol và Kryvyi Rih.

Ít nhất 9 người bị thương, trong đó có một người đàn ông 40 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.

Tại tỉnh Sumy, 3 dân thường thiệt mạng và 17 người bị thương khi lực lượng Nga tiến hành hơn 70 cuộc tấn công nhằm vào 31 khu dân cư.

Một phụ nữ đã thiệt mạng khi UAV Nga tấn công một phương tiện dân sự tại thành phố Bilopillia. Một phụ nữ khác tử vong sau khi UAV đánh trúng ngôi nhà của bà tại cộng đồng Seredyna-Buda.

Ở tỉnh Donetsk, khu vực tiền tuyến ở miền Đông Ukraine, 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong ngày qua.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin cho biết ghi nhận 1 người tử vong tại thành phố Druzhkivka. Những người bị thương được ghi nhận tại các thành phố Kramatorsk, Kostiantynivka và Druzhkivka. Trong ngày qua, lực lượng Nga đã tiến hành 20 cuộc tấn công nhằm vào các khu dân cư trên toàn tỉnh.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, 1 người thiệt mạng và tám người bị thương trong các cuộc tấn công nhằm vào thành phố Zaporizhzhia và khu vực lân cận. Theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov, lực lượng Nga đã thực hiện tổng cộng 871 cuộc tấn công nhằm vào 49 khu dân cư trên địa bàn tỉnh trong ngày qua.

Tại tỉnh Kherson, 1 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương khi các đợt tấn công của Nga nhằm vào khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự. Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin cho biết các cuộc tấn công đã làm hư hại 10 tòa chung cư, 27 nhà dân, nhiều cơ sở kinh doanh, một cửa hàng, một trạm phát sóng di động, hệ thống hạ tầng tiện ích, thiết bị nông nghiệp và các phương tiện cá nhân.

Nga tuyên bố dùng bom FAB tập kích Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm của quân đội Ukraine tại TP Kramatorsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Các đòn tập kích sử dụng các loại bom dẫn đường FAB-250-270, FAB-500 và FAB-3000, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các vị trí triển khai tạm thời của Lữ đoàn Sơn cước Tấn công Độc lập số 10 của Ukraine tại khu vực Rai-Alexandrovka, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 63 gần Shchurov và Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 60 tại khu vực Liman đã được phát hiện ở Kramatorsk.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga cho biết sau khi xác định được mục tiêu, bộ chỉ huy đã quyết định sử dụng lực lượng không quân để tiến hành các cuộc không kích bằng bom FAB-250-270, FAB-500 và FAB-3000 được trang bị mô-đun lượn và hiệu chỉnh dẫn đường đa năng.

"Tư lệnh đã quyết định thực hiện các đòn không kích nhằm vào những mục tiêu đối phương được phát hiện bằng lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, sử dụng các loại bom FAB-250-270, FAB-500 và FAB-3000 trang bị mô-đun lượn và hiệu chỉnh đa năng. Kết quả các cuộc không kích đã đánh trúng các điểm triển khai tạm thời của đối phương, điều này được xác nhận thông qua các phương tiện giám sát khách quan theo thời gian thực" - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên.

Nga cáo buộc UAV Ukraine tấn công chợ trung tâm ở Luhansk, 7 người bị thương

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm - ông Leonid Pasechnik ngày 13-6 nói rằng 1 UAV của Ukraine đã tấn công khu chợ trung tâm tại thành phố Svatovo (Luhansk), khiến 7 người bị thương.

Trên ứng dụng nhắn tin Max, ông Pasechnik cáo buộc quân đội Ukraine đã thực hiện "một vụ tấn công khủng bố khác".

"Vào buổi sáng 13-6, đúng thời điểm khu chợ đông đúc trong dịp cuối tuần, một UAV của đối phương đã tấn công chợ trung tâm ở Svatovo. Đáng tiếc, 7 người đã bị thương. Họ đã được đưa tới bệnh viện kịp thời với các mức độ thương tích khác nhau và đang được điều trị cần thiết" - ông Pasechnik viết.

Theo ông Pasechnik, chính quyền địa phương và các lực lượng khẩn cấp của LPR đang phối hợp khắc phục hậu quả vụ tấn công.

Thụy Điển điều tiêm kích chặn tiêm kích Nga gần không phận Baltic

Lực lượng vũ trang Thụy Điển ngày 13-6 cho biết nước này đã điều động các tiêm kích JAS 39 Gripen trong 2 vụ việc riêng biệt để chặn các máy bay quân sự Nga hoạt động gần không phận Thụy Điển trên khu vực biển Baltic.

Theo thông báo của quân đội Thụy Điển, các vụ việc liên quan 1 máy bay cường kích Su-24 Fencer và 1 tiêm kích - ném bom Su-34 Fullback của Nga. Tuy nhiên, các máy bay này không xâm phạm không phận Thụy Điển.

"Ngày 12-6, lực lượng trực chiến phòng không của Thụy Điển đã xuất kích hai tiêm kích JAS 39 Gripen để nhận diện và đánh chặn các máy bay quân sự Nga trên biển Baltic, gần không phận Thụy Điển. Các vụ việc liên quan 1 máy bay Su-24 Fencer và 1 máy bay Su-34 Fullback của Nga" - thông cáo của lực lượng vũ trang Thụy Điển nêu rõ.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho rằng các sự việc này phản ánh xu hướng gia tăng hoạt động quân sự của Nga trong khu vực.

"Hai lần trong cùng một ngày, lực lượng trực chiến phòng không Thụy Điển đã phải điều động các tiêm kích JAS 39 Gripen để đánh chặn máy bay quân sự Nga hoạt động gần không phận nước ta. Hoạt động lặp đi lặp lại của Nga trên biển Baltic là vấn đề nghiêm trọng" - ông Kristersson viết trên mạng xã hội.

Theo Thủ tướng Thụy Điển, phản ứng nhanh của không quân cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường trực.

Ông cũng nhấn mạnh rằng dù lần này không xảy ra hành vi xâm phạm không phận, sự việc cho thấy tình hình an ninh có thể thay đổi rất nhanh.

"Vụ việc cho thấy tình hình có thể thay đổi nhanh như thế nào và vì sao Thụy Điển cùng các đồng minh cần duy trì khả năng phát hiện, nhận diện và đánh chặn máy bay quân sự Nga nhằm bảo vệ không phận của mình" - ông nói.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.