Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ chiến đấu để giữ quyền lực 13/06/2026 06:14

(PLO)- Thủ tướng Anh Keir Starmer đang phải vật lộn để giữ vững quyền lực sau khi Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức do tranh cãi về vấn đề chi tiêu quốc phòng.

Ngày 12-6, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng ông đã không còn quyền lực và tuyên bố ông sẽ đấu tranh để giữ chức vụ, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ ai muốn thay thế ông sẽ phải đối mặt những thách thức tương tự.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc. Hãy để tôi nói rõ với các bạn, điều đó không phải vì sự tự phụ cá nhân, không phải vì sự ngoan cố, mà xuất phát từ một ý thức trách nhiệm sâu sắc. Tôi được bầu để phục vụ đất nước này, bất chấp những hoàn cảnh khó khăn. Đó là những gì tôi đang làm” - ông Starmer nói với đài BBC.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Starmer đưa ra phát ngôn trên một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức, cáo buộc ông Starmer không thể cam kết các nguồn lực cần thiết để giữ an ninh cho đất nước. Sự ra đi của ông Healey giáng một đòn mới vào sự lãnh đạo vốn đã suy yếu của thủ tướng Anh.

Thủ tướng Starmer bác bỏ những lời chỉ trích của Healey, nói rằng quốc phòng và an ninh là những ưu tiên hàng đầu của ông và sẽ vẫn như vậy mỗi khi chính phủ phải đưa ra các quyết định chi tiêu trong tương lai.

Ông Starmer nói rằng ông đã đưa ra những quyết định "cứng rắn" để cắt giảm ngân sách của các bộ khác nhằm dành nhiều tiền hơn cho đầu tư quốc phòng.

"Bất cứ ai trở thành thủ tướng cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn tương tự như tôi đang phải đối mặt. Điều đó sẽ không thay đổi" - Thủ tướng Starmer nói.

Ông Starmer cho rằng việc đảng Lao động cầm quyền “đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn của một cuộc bầu cử lãnh đạo” là một sai lầm, nhưng nhấn mạnh nếu có một cuộc thách thức lãnh đạo, ông “sẽ chiến đấu”.

Tối 11-6, ông Dan Jarvis được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Anh, thay thế ông Healey. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, ông Dan Jarvis từng giữ chức Bộ trưởng Nhà nước tại Bộ Nội vụ Anh và Bộ trưởng Nhà nước tại Văn phòng Nội các dưới thời Thủ tướng Starmer.