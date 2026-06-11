Chiến sự Trung Đông ngày 104: Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz; Ông Trump, ông Hegseth ra loạt tuyên bố rắn 11/06/2026 06:45

(PLO)- Ông Trump, ông Hegseth ra loạt tuyên bố rắn với Iran; Tehran tuyên bố đóng eo biển Hormuz; Có tin phái đoàn Qatar vẫn ở Iran giữa lúc Mỹ mở đợt không kích mới.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Trump, ông Hegseth ra loạt tuyên bố rắn với Iran

Ngày 10-6 (giờ Mỹ), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran trong ngày thứ hai liên tiếp, theo đài CNN.

CENTCOM cho rằng các cuộc không kích này được thực hiện nhằm đáp trả cái mà họ gọi là “hành động gây hấn vô cớ và liên tục của Iran”.

“Theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bắt đầu triển khai thêm các cuộc tấn công mang tính tự vệ vào lúc 17 giờ 15 phút (giờ miền Đông nước Mỹ) nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran” - CENTCOM cho biết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành thêm một đợt tấn công mới do các nỗ lực đạt được thỏa thuận với Iran vẫn chưa mang lại kết quả.

“Chúng tôi sẽ tấn công họ, tấn công rất mạnh. Hôm qua chúng tôi đã giáng đòn mạnh vào họ. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công mạnh nữa. Nếu các bạn chưa biết hoặc chưa bật tivi theo dõi thì giờ đã biết. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra với thỏa thuận đó” - ông Trump chia sẻ tại Phòng Bầu dục hôm 10-6.

Ngay sau phát ngôn của ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành các cuộc không kích mạnh nhằm vào Iran, trong đó có các "cơ sở trọng yếu".

Ông Hegseth cho biết Washington sẽ gia tăng sức ép quân sự nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận theo yêu cầu của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

"Chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh vào họ trong đêm nay và hy vọng Iran sẽ đưa ra quyết định đúng đắn" - ông Hegseth nói.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ sẽ có một đêm bận rộn sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran.

"Tổng thống Trump nói rằng chúng tôi sẽ đánh Iran thật mạnh, và chúng tôi sẽ làm như vậy" - ông Hegseth nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, các cuộc tấn công sẽ được thực hiện theo điều kiện do Washington đặt ra và nhằm vào những mục tiêu có thể giúp Mỹ thuận lợi hơn trong hoạt động quân sự, đồng thời làm suy giảm các năng lực mà Iran đang tìm cách duy trì hoặc phát triển.

Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz

Theo hãng thông tấn Mehr, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng tiêm kích chiếc F-16 đã "xâm phạm không phận Vùng Vịnh" và sau đó phóng tên lửa nhắm mục tiêu, khiến máy bay phải rút lui. Thông tin này hiện chưa được phía Mỹ xác nhận.

Cùng ngày, Bộ chỉ huy quân sự hợp nhất của Iran được cho là đã ra lệnh đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi phương tiện qua lại, bao gồm tàu chở dầu và tàu thương mại.

Theo Mehr, cơ quan này tuyên bố bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua eo biển đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công.

Eo biển Hormuz sáng 11-6. Ảnh: MARINE TRAFFIC

Sau đó không lâu, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin hải quân của IRGC đã tấn công 2 tàu mà họ cho là "vi phạm" tại eo biển Hormuz.

Theo Tasnim, 2 con tàu này bị nhắm mục tiêu khi đang tìm cách đi qua tuyến hàng hải chiến lược. Tuy nhiên, hãng tin không nêu rõ loại tàu, quốc tịch cũng như mức độ thiệt hại.

Hiện chưa có nguồn tin độc lập nào xác minh được thông tin trên và cũng chưa có phản ứng chính thức từ các bên liên quan.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Iran cho biết các cuộc giao tranh ác liệt đã xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lực lượng Mỹ và các đơn vị hải quân thuộc IRGC.

Mehr dẫn các nguồn tin cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công 7 mục tiêu ven biển của Iran. Các cuộc không kích được ghi nhận tại khu vực xung quanh thành phố cảng Bandar Abbas, thị trấn Sirik, đảo Qeshm và đảo Hengam.

Ngoài ra, truyền thông Iran đầu ngày 11-6 (giờ địa phương) đưa tin nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại một số khu vực trên cả nước. Mehr cho biết các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở phía tây thủ đô Tehran và thành phố Gorgan ở phía bắc Iran.

Các nguồn tin địa phương cho biết một tiếng nổ được nghe thấy tại thành phố Fars thuộc tỉnh Fars ở tây nam Iran. Tuy nhiên, truyền thông Iran sau đó cho biết âm thành đó là của các hệ thống phòng không được kích hoạt bên ngoài thành phố.

Có tin phái đoàn Qatar vẫn ở Iran giữa lúc Mỹ mở đợt không kích mới

Đài CNN ngày 10-6 (giờ Mỹ) dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết phái đoàn Qatar đến thủ đô Tehran từ sáng cùng ngày vẫn đang ở Iran, trong bối cảnh Mỹ mở thêm một đợt tấn công mới nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo.

Theo nguồn tin, các nhà đàm phán Qatar tới Iran sau các cuộc tham vấn với phía Mỹ để gặp các quan chức Iran, với mục tiêu "thu hẹp những khác biệt còn tồn tại" giữa các bên.

Trước đó, nguồn tin này cho biết chuyến thăm được thực hiện trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp ngoại giao khi căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang.

Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran IRIB cho biết chuyến thăm của phái đoàn Qatar bao gồm các cuộc thảo luận về quan hệ song phương cũng như trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất của tiến trình ngoại giao.

IRIB mô tả tiến trình này là nỗ lực nhằm chấm dứt "cuộc chiến do Mỹ áp đặt" đối với Iran.

Phía Qatar chưa lên tiếng về thông tin trên.