Vụ Iran bắn trực thăng Apache: Tehran đánh Hạm đội 5; Mỹ hoàn tất chiến dịch tấn công Iran 10/06/2026 08:50

(PLO)- Cập nhật mới nhất liên quan vụ Iran bắn rơi trực thăng Apache của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz.

Tối 9-6 (giờ Mỹ), Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã hoàn thành các cuộc tấn công tự vệ chống lại Iran vào ngày 9-6, theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump để đáp trả vụ Iran bắn rơi máy bay trực thăng Apache của lực lượng Mỹ vào ngày 8-6.

“Lực lượng CENTCOM đã tấn công các trạm phòng không, trạm kiểm soát mặt đất và các địa điểm đặt radar trinh sát của Iran gần eo biển Hormuz bằng hoả lực chính xác từ máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ” - thông báo của CENTOM ghi rõ.

Theo CENTOM, chiến dịch này là một “phản ứng tương xứng đối với các cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng Mỹ và các tàu thương mại quốc tế đi qua vùng biển khu vực” mà Iran gây ra.

CENTOM khẳng định lực lượng Mỹ vẫn luôn “cảnh giác và sẵn sàng phòng thủ trước hành động gây hấn phi lý của Iran”.

Các vụ nổ được ghi nhận ở Iran sau khi Mỹ tuyên bố đáp trả vụ Iran bắn trực thăng Apache. Nguồn: RT

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Iran đã tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain để đáp trả những gì họ cho là các hành động thù địch gần đây của Mỹ, trong đó có một số địa điểm trên bờ biển phía nam Iran.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn Tasnim đăng tải, IRGC cho biết lực lượng hải quân Iran đã nhắm mục tiêu vào Hạm đội 5 vào lúc 2 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương).

"Giao tranh vẫn tiếp diễn và những người bảo vệ dũng cảm của dân tộc Iran đang đáp trả sự gây hấn của kẻ thù. Nếu những hành động thù địch này tiếp tục, Iran sẽ đáp trả bằng những phản ứng mạnh hơn” - IRGC cảnh báo.

Sau đó, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết trong một bài đăng trên X rằng còi báo động vang lên ở Bahrain vào sáng sớm 10-6 (giờ địa phương), đồng thời khuyến cáo người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Theo Iran, sau khi nước này bắn trực tăng Apache, Mỹ đã tấn công Jask, Sirak và đảo Gheshm dọc theo bờ biển Vịnh Ba Tư. Cạnh đó, Iran nói rằng một tháp viễn thông ở Jask và hai bể chứa nước trong khu vực đã bị phá hủy.

Báo đài địa phương đưa tin rằng các cuộc tấn công của Mỹ được ghi nhận tại Ahvaz, cảng Bandar Abbas và các khu vực gần eo biển Hormuz.