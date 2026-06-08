Bí kíp sinh tồn của người đàn ông trôi dạt trên biển suốt 1 tuần 08/06/2026 08:58

(PLO)- Một nam du khách Trung Quốc kể lại hành trình sống sót thần kỳ sau khi bị sóng biển cuốn trôi và lênh đênh trên biển suốt 1 tuần.

Một du khách Trung Quốc đang đi bộ dọc bờ biển bất ngờ bị nước biển cuốn trôi đã sống sót một cách thần kỳ sau một tuần lênh đênh trên biển, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin.

Nam du khách này họ Tần, 39 tuổi, được người dân cứu sống vào ngày 2-6 gần cảng Yubao, huyện Trừng Mại, tỉnh Hải Nam sau một tuần trôi dạt trên eo biển Quỳnh Châu (còn gọi là eo biển Hải Nam).

Ông Tần cho biết ông bị rơi xuống nước vào tối 27-5 khi đang đi bộ dọc bờ biển ở Hải Khẩu, thủ phủ của Hải Nam. Lúc đó, ông không có áo phao hay thiết bị nổi, cũng không có kinh nghiệm bơi lội ở vùng nước rộng nên đã bị gió và sóng mạnh cuốn ra xa bờ. Điện thoại của ông cũng bị lạc trôi khiến ông không thể gọi điện cầu cứu, theo báo Southern Daily.

Ông Tần, 39 tuổi, đã sống sót sau 7 ngày 6 đêm lênh đênh trên biển. Ảnh: SOUTHERN DAILY

Khi trôi dạt ra xa bờ, ông Tần đã vứt bỏ giày, quần, đồng hồ và nhẫn để giảm trọng lượng. Trong ngày thứ hai trôi trên biển, ông đã đã leo được lên một chiếc phao trôi dạt trên biển và nghỉ ngơi trên đó suốt đêm.

Đến ngày thứ ba, ông Tần nhận ra mình đã trôi dạt vào eo biển Quỳnh Châu nhộn nhịp và ông có thể thấy những chiếc thuyền chở khách đi qua ở phía xa nhưng không ai phát hiện ra ông. Ông đã cố gắng bơi vào bờ nhưng thất bại khi một con sóng cuốn ông ra xa hơn.

Ngày thứ tư và thứ năm là những ngày khó khăn nhất. Ông Tần đã sống sót bằng cách bắt và ăn khoảng 70 đến 80 con cua nhỏ đang sống. Lúc này, tình trạng mất nước, đói và kiệt sức trở nên trầm trọng hơn, ông Tần bắt đầu bị ảo giác.

Cuối cùng, ông được hai ngư dân phát hiện vào 9 giờ sáng 2-6 khi hai ngư dân này ra khơi thu lưới. Hai ngư dân cho biết họ tìm thấy ông Tần cách bờ khoảng 10 km trong tình trạng thập tử nhất sinh. Sau khi cứu được ông Tần, hai ngư dân lập tức quay thuyền trở lại đất liền và báo cho chính quyền để được hỗ trợ.

Một bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân huyện Trừng Mại cho biết họ tiếp nhận ông Tần trong tình trạng bị cháy nắng nặng, tổn thương da diện rộng và nhiễm trùng, cũng như rối loạn chuyển hóa và nhịp tim tăng cao. Sau khi điều trị, các chỉ số sinh tồn của ông Tần đã dần ổn định.

Vụ việc này đã thu hút đông đảo sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, khi nhiều người ca ngợi nỗ lực cứu hộ của các ngư dân và sự quyết tâm sống sót của ông Tần trong điều kiện khắc nghiệt.

Những người cứu hộ ở Trung Quốc đã dùng ví dụ này để nhắc nhở người dân về những nguy hiểm khi ở vùng biển ven bờ, đặc biệt là khi có dòng chảy xiết, có thể cuốn người ra xa bờ trong tíc tắc. Họ khuyên bất cứ ai bị cuốn vào dòng chảy xiết nên bơi song song với đường bờ biển thay vì cố gắng bơi vào bờ, ngược dòng chảy.