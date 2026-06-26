Iran cảnh báo hoạt động quân sự của Israel gần các nước láng giềng; IRGC buộc 3 tàu chở dầu quay đầu ở eo biển Hormuz 26/06/2026 21:33

(PLO)- Iran cảnh báo hoạt động quân sự của Israel gần các nước láng giềng; IRGC tuyên bố buộc 3 tàu chở dầu quay đầu ở eo biển Hormuz; UAE kêu gọi Iran bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Iran cảnh báo hoạt động quân sự của Israel gần các nước láng giềng

Bộ Ngoại giao Iran ngày 26-6 bác bỏ tuyên bố của Mỹ về việc Washington có "cam kết lâu dài đối với an ninh của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC)", cho rằng đây chỉ là "lời lẽ mang tính tuyên truyền và bóp méo thực tế", theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ tại các nước GCC chỉ là "gánh nặng đối với các quốc gia trong khu vực, đồng thời là nguyên nhân gây mất an ninh và chia rẽ".

Theo Tehran, việc Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự tại các quốc gia trong khu vực để thực hiện hành động gây hấn nhằm vào Iran trong cuộc xung đột kéo dài 40 ngày là bằng chứng cho thấy Washington không coi trọng an ninh của các nước này cũng như các mối quan hệ song phương.

Các tàu neo đậu tại cảng Bandar Abbas bên eo biển Hormuz ngày 18-6. Ảnh: AFP

Iran cũng nhắc lại rằng các quốc gia GCC có "nghĩa vụ rõ ràng" theo luật pháp quốc tế và nguyên tắc láng giềng hữu nghị, phải ngăn chặn việc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng lãnh thổ hoặc các cơ sở của mình để lên kế hoạch, tổ chức hoặc hỗ trợ các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baqaei đã đưa ra tuyên bố cứng rắn, chỉ trích các nước láng giềng vùng Vịnh, Israel và Mỹ, đồng thời khẳng định Iran có quyền tự vệ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Baqaei cho rằng các quốc gia láng giềng ở phía nam Iran, tức các nước vùng Vịnh, "phải chịu trách nhiệm" về vai trò của họ trong các cuộc tấn công do Mỹ nhằm vào Iran.

Cũng trong ngày 26-6, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy quân sự chủ chốt của Iran, đã ra tuyên bố cảnh báo về các "hoạt động di chuyển" của máy bay quân sự Israel trong không phận của một số quốc gia láng giềng.

Cơ quan này cho rằng đây là "hành động nguy hiểm và là mối đe dọa" đối với Iran, song không cung cấp thêm chi tiết về các hoạt động nói trên.

IRGC tuyên bố buộc 3 tàu chở dầu quay đầu ở eo biển Hormuz

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày 26-6 đưa tin lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo, buộc ít nhất 3 tàu chở dầu nước ngoài phải quay đầu sau khi các tàu này tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà "không được phép".

Thông tin được đưa ra một ngày sau khi một tàu mang cờ Singapore bị trúng một vật thể bay không xác định. Vụ việc khiến Liên Hợp Quốc phải hủy bỏ nhiệm vụ giải cứu khoảng 11.000 thủy thủ đang hoạt động tại eo biển Hormuz.

Tehran chưa lên tiếng về vụ tàu Singapore bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, Iran đã nhiều lần cảnh báo các tàu thuyền không được đi qua tuyến hàng hải chiến lược này nếu không có sự cho phép của nước này.

Theo IRIB, IRGC tuyên bố việc lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu, "chỉ được thực hiện thông qua các tuyến đường do Iran công bố".

"Mọi người cần hiểu rằng luật duy nhất điều chỉnh khu vực này vẫn là luật của Cộng hòa Hồi giáo Iran và lực lượng Hải quân thuộc IRGC" - theo tuyên bố của IRGC.

UAE kêu gọi Iran bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz

Ngày 26-6, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại khu vực, theo hãng thông tấn WAM.

Trong cuộc điện đàm, ông Abdullah bin Zayed nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên thực hiện đầy đủ các điều khoản trong bản ghi nhớ, bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực.

Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan (phải) điện đàm với người đồng cấp Iran - ông Abbas Araghchi ngày 26-6. Ảnh: WAM

Theo WAM, Ngoại trưởng UAE cũng kêu gọi tôn trọng chủ quyền của các quốc gia và các nguyên tắc láng giềng hữu nghị, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế, đồng thời bảo vệ các tuyến hàng hải và quyền tự do hàng hải quốc tế, trong đó có việc bảo đảm hoạt động lưu thông thông suốt qua eo biển Hormuz.

Ông Abdullah bin Zayed bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran sẽ đạt được kết quả tích cực, góp phần mang lại "an ninh và ổn định bền vững cho khu vực".

Ngoại trưởng UAE cũng nhấn mạnh rằng "ngoại giao nghiêm túc và đối thoại có trách nhiệm là con đường tốt nhất để giải quyết mọi cuộc khủng hoảng trong khu vực và trên thế giới".

Phía Iran chưa ra thông báo về thông tin trên.