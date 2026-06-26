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Video: Kẻ sát hại 3 người trong gia đình người tình ở Tây Ninh lãnh án tử

(PLO)- HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Bằng, kẻ sát hại 3 người ở Tây Ninh mức án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; hình phạt chung là tử hình.
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Video: Kẻ sát hại 3 người trong gia đình người tình ở Tây Ninh lãnh án tử

Sáng 26-6, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Bằng là thủ phạm đã ra tay sát hại 3 người trong gia đình người tình.

HUỲNH DU - ĐÀ GIANG - NHẬT ANH
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