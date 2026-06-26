Video: Kẻ sát hại 3 người trong gia đình người tình ở Tây Ninh lãnh án tử 26/06/2026 12:37

(PLO)- HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Bằng, kẻ sát hại 3 người ở Tây Ninh mức án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; hình phạt chung là tử hình.

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