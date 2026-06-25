Bảng xếp hạng World Cup 2026 đội hạng 3 có thành tích xuất sắc nhất 25/06/2026 10:59

(PLO)- Scotland - Brazil (0-3): Đội tuyển Scotland đứng trước nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2026 sau thất bại nặng nề, Neymar cuối cùng cũng ra sân thi đấu.

Ngày 25-6, trên sân nhà của Miami Dolphins, khán đài ngập tràn những chiếc áo Brazil cổ vũ cuồng nhiệt khi cú đúp của ngôi sao Vinicius Junior và pha lập công đẳng cấp của Matheus Cunha đã giáng cho đội tuyển Scotland đáng thương một đòn chí mạng tại World Cup 2026.

Brazil thắng chung cuộc 3-0 ở lượt trận cuối cùng bảng C World Cup 2026 để cùng có 7 điểm với Morocco (thắng Haiti 4-2) và đi tiếp vào vòng knock-out. Trong khi Scotland có 3 điểm phải chờ vé vớt dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc, còn Haiti bị loại với 0 điểm.

Các ngôi sao Samba của HLV Carlo Ancelotti chỉ mới khởi động và mặc dù đây không phải là những đội tuyển Brazil bùng nổ, rực rỡ như những năm trước, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới đánh giá thấp khả năng họ tiến sâu vào giải đấu này. Tuy nhiên, Scotland và những người hâm mộ tuyệt vời của họ giờ đây phải đối mặt với một tuần đầy bất trắc trước khi biết được liệu giấc mơ World Cup của họ đã chấm dứt hoàn toàn hay chưa.

Hiện tại, đội quân của HLV Steve Clarke phải chờ vé vớt. Mọi thứ có thể thay đổi đáng kể khi các trận đấu còn lại của vòng bảng kết thúc. Nhưng với tình hình hiện tại, bất cứ đối thủ nào mà Scotland gặp tiếp theo cũng sẽ vô cùng háo hức. Tấn công thiếu sắc bén và phòng ngự yếu kém, Scotland đang sống nhờ vào sự may mắn.

Vinicius lập cú đúp cho Brazil. ẢNH: Press Association

Nam Florida là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất đối với người Nam Mỹ, với hàng chục nghìn người sinh sống tại Miami. Một số cầu thủ nổi tiếng của Brazil đã có mặt trên khán đài để cổ vũ cho đội quân của Ancelotti như Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu và Kaka. Sir David Beckham cũng có mặt tại sự kiện này.

Scotland thực sự đã khởi đầu tốt. Họ trông rất điềm tĩnh và thoải mái. Nhưng chỉ sau bảy phút, thảm họa ập đến, khi một sai lầm phòng ngự nghiêm trọng đã đẩy họ vào thế bất lợi trước đội bóng năm lần vô địch World Cup.

Thay vì phá bóng ra xa, Scott McKenna lại cố gắng chuyền bóng ngang khung thành, nhưng pha chạm bóng quá mạnh của anh đã tạo điều kiện cho tiền vệ Rayan của Bournemouth cướp được bóng và bóng đến chân Vinicius. Cú chạm bóng đầu tiên của Vinicius đã vượt qua Angus Gunn trước khi lăn vào lưới trống.

Đó là một khởi đầu ác mộng đối với các học trò của Clarke. HLV trưởng đội tuyển Scotland đã làm hài lòng hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà bằng cách tung ra đội hình tấn công đầy triển vọng đối đầu với các ngôi sao Samba. Tuy nhiên, những điểm yếu trong phòng thủ lại chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của họ.

Ở phút 23, người hâm mộ Scotland gần như trải qua cảm giác đau lòng quen thuộc khi ngôi sao của Real Madrid, Vinicius, cướp bóng từ Jack Hendry trước khi ghi bàn. Tuy nhiên, VAR đã xác định tiền đạo người Brazil đã phạm lỗi với Hendry khi đang cố gắng chuyền bóng.

Đó là một quyết định "sát nút" và là một sự thoát hiểm ngoạn mục với Scotland. Đúng như dự đoán, Brazil kiểm soát bóng vượt trội nhưng Gunn không phải thực hiện bất kỳ pha cứu thua đáng chú ý nào.

Cunha đã có bàn thứ ba tại World Cup 2026. ẢNH: Press Association

Thời gian nghỉ giải lao để uống nước thực sự là thời điểm hoàn hảo để các cầu thủ Scotland tập hợp lại và những diễn biến tiếp theo cuối cùng đã mang lại sức sống mới cho lối chơi tấn công của họ. Các khoảng trống đang dần mở ra, đặc biệt là ở cánh trái của Brazil.

Vấn đề là, Scotland, dù đã nỗ lực hết sức, đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu, vẫn không thể giữ bóng đủ lâu. Khi họ có được nó, "sản phẩm" cuối cùng lại là con số không. Và ngay trước khi hiệp một kết thúc, một sai lầm ngớ ngẩn khác do chính Scotland gây ra đã tạo điều kiện cho Vinicius ghi bàn thắng thứ hai.

Đường chuyền tệ hại của Andy Robertson ngay sát rìa khu vực cấm địa đã bị Bruno Guimaraes của Newcastle cướp được, và quả tạt bóng của anh tạo điều kiện cho Vinicius đánh đầu ghi bàn từ khoảng cách ba mét. 2-0 cho Brazil.

Đội trưởng đội tuyển Scotland, dường như bị chấn thương, đã được thay thế bởi Kieran Tierney. Scotland thi đấu tốt hơn nhiều trong hiệp hai. Scott McTominay, người chơi khá mờ nhạt trong trận này, đã có một cú đánh đầu đi thẳng vào vị trí của Alisson.

Nhưng đúng một giờ sau, nỗi đau của người Scotland lại ập đến. Guimaraes đột phá vào giữa sân và bình tĩnh chuyền bóng cho Cunha của Manchester United, người đã dứt điểm thành công ghi bàn thắng thứ ba cho Brazil.

Scotland rơi vào thế khó. ẢNH: Press Association

Lúc này, một bàn thắng sẽ giúp ích rất nhiều cho mục tiêu đi tiếp của Scotland. Nhưng bàn thắng đó không đến. Cuối trận, Neymar của Brazil được tung vào sân và có màn ra mắt đầu tiên tại World Cup 2026. Hàng ngàn cổ động viên Brazil đã đứng dậy chào đón cựu binh của Samba

Hành trình thi đấu của tuyển Brazil vẫn tiếp tục. Trong khi đó, với kết quả thua 0-3, Scotland rơi vào tình cảnh "chỉ mành treo chuông" dù họ chưa chính thức bị loại.

Ở bảng A, Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1, còn chủ nhà Mexico thắng Czech 3-0. Mexico (9 điểm) và Nam Phi (4 điểm) đi tiếp, còn Hàn Quốc 3 điểm chờ vé vớt, trong khi Czech với chỉ 1 điểm đã bị loại.

Ở bảng B, Thụy Sĩ thắng Canada 2-1, còn Bosnia thắng Qatar 3-1. Thụy Sĩ (7 điểm) dẫn đầu bảng cùng đội nhì bảng Canada (4 điểm) đi tiếp, Bosnia rộng cửa giành vé vớt khi có 4 điểm, còn Qatar với chỉ 1 điểm bị loại. Như vậy, cả ba đội chủ nhà World Cup 2026 là Mỹ, Mexico và Canada đều giành vé vào vòng tiếp theo.