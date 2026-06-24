Sốc: Colombia thắng nhẹ Congo, Ronaldo có nguy cơ bị loại sớm 24/06/2026 11:35

(PLO)- Bảng K World Cup 2026 đang trở nên cực kỳ căng thẳng sau khi Colombia giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước CHDC Congo trên sân Akron (Mexico).

3 điểm tiếp theo cho Colombia giúp đại diện Nam Mỹ trở thành đội duy nhất của bảng đạt thành tích toàn thắng sau hai lượt trận, đồng thời tiến rất gần chiếc vé vào vòng 32 đội.

Người mang về 3 điểm quý giá cho Colombia là hậu vệ Daniel Munoz. Sau khi từng lập công ở trận gặp Uzbekistan, anh tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng duy nhất trước Congo, giúp đội bóng áo vàng nâng tổng điểm lên 6 và vững vàng ở vị trí số một bảng đấu.

Daniel Munoz ghi bàn duy nhất cho Colombia. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha tạm xếp thứ hai với 4 điểm. Đội bóng của Cristiano Ronaldo khởi đầu bằng trận hòa trước CHDC Congo nhưng nhanh chóng lấy lại vị thế bằng màn hủy diệt Uzbekistan 5-0. Ronaldo ghi hai bàn thắng, còn Nuno Mendes và Rafael Leao mỗi người đóng góp một pha lập công. Bàn còn lại đến từ tình huống phản lưới của thủ môn Nematov bên phía Uzbekistan.

Cục diện bảng K vì thế vẫn chưa ngã ngũ trước lượt trận cuối. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Colombia và Bồ Đào Nha. Đại diện Nam Mỹ chỉ cần thêm một kết quả tích cực để giữ ngôi đầu, trong khi đội bóng châu Âu buộc phải có chiến thắng nếu muốn chắc chắn sở hữu vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến các diễn biến khác.

Ronaldo có lợi thế đi tiếp sau vòng bảng World Cup 2026 nhưng vẫn có nguy cơ bị loại. Ảnh: EPA.

Ở trận đấu còn lại, CHDC Congo vẫn nuôi hy vọng lật ngược tình thế khi gặp Uzbekistan. Đại diện châu Phi hiện có 1 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ hai nếu đánh bại đối thủ. Trong trường hợp Bồ Đào Nha thất bại trước Colombia còn CHDC Congo giành trọn 3 điểm, cuộc đua vé đi tiếp sẽ được phân định bằng các chỉ số phụ như hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được.

Sau hai lượt trận, Colombia dẫn đầu với 6 điểm, Bồ Đào Nha đứng thứ hai với 4 điểm, CHDC Congo có 1 điểm và Uzbekistan vẫn trắng tay. Chỉ một vòng đấu nữa, mọi kịch bản đều có thể xảy ra.