World Cup chấn động khi Ronaldo san bằng kỷ lục với Messi 25/06/2026 12:50

(PLO)- Cristiano Ronaldo tiếp tục viết thêm một cột mốc lịch sử trong sự nghiệp huyền thoại khi tạo nên thành tích đặc biệt tại World Cup 2026.

Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha Ronaldo đã san bằng kỷ lục cùng Lionel Messi về khoảng thời gian kéo dài giữa bàn thắng đầu tiên và bàn thắng gần nhất tại sân chơi lớn nhất hành tinh, với khoảng cách lên tới 20 năm.

Theo đó, Ronaldo có lần đầu tiên ghi bàn tại World Cup vào ngày 17-6-2006, trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Iran tại World Cup tổ chức ở Đức. Hai thập kỷ sau, siêu sao người Bồ tiếp tục khiến thế giới phải nhắc tên khi lập công vào lưới Uzbekistan ngày 23-6-2026 tại World Cup diễn ra ở Mỹ.

Điều đặc biệt là Lionel Messi cũng sở hữu cột mốc tương tự. Huyền thoại Argentina ghi bàn đầu tiên tại World Cup vào ngày 16-6-2006 trong trận gặp Serbia. Đến ngày 22-6-2026, sau đúng 20 năm, Messi lại điền tên mình lên bảng tỷ số trong cuộc đối đầu với Áo.

CR7 thiết lập nhiều cột mốc lịch sử tại các mùa World Cup. Ảnh: EPA.

Trước khi lập kỷ lục này, Ronaldo từng chịu nhiều áp lực sau trận hòa 1-1 trước tuyển Congo ở lượt trận mở màn bảng K. Tuy nhiên, anh nhanh chóng xóa tan mọi nghi ngờ bằng màn trình diễn bùng nổ trước Uzbekistan khi ghi cú đúp, giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 5-0. Hai bàn thắng đó đưa Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn tại sáu kỳ World Cup khác nhau.

Kỷ lục của Ronaldo lập tức thu hút sự chú ý từ Guinness World Records. Tổ chức này ghi nhận anh là cầu thủ có số kỳ World Cup ghi bàn nhiều nhất với sáu lần góp mặt và lập công. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của tiền đạo người Bồ trong lịch sử bóng đá thế giới.

Ronaldo cũng vượt qua huyền thoại Eusebio để trở thành chân sút vĩ đại nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup với 10 bàn thắng, phá kỷ lục cũ 9 bàn. Hiện anh đứng chung nhóm với những tên tuổi lớn như Gabriel Batistuta, Harry Kane và Thomas Muller trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Messi đang dẫn đầu giải Vua phá lưới World Cup 2026 sau hai trận đã ghi 5 bàn thắng. Ảnh: EPA.

Một cột mốc khác cũng được Ronaldo thiết lập khi anh trở thành cầu thủ vừa trẻ nhất vừa lớn tuổi nhất của Bồ Đào Nha ghi bàn tại World Cup. Bàn thắng đầu tiên của anh đến khi mới 21 tuổi 132 ngày, trong khi pha lập công vào lưới Uzbekistan được thực hiện ở tuổi 41 tuổi 138 ngày.

Ở cuộc đua vua phá lưới World Cup 2026, Ronaldo vẫn đang cạnh tranh quyết liệt nhưng hiện đứng sau Messi ba bàn trên bảng xếp hạng.

Trong khi Ronaldo liên tục tạo dấu ấn, Messi cũng đang sở hữu một giải đấu mang tính lịch sử. Siêu sao Argentina đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục, trong đó nổi bật nhất là trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup với 18 pha lập công, vượt qua thành tích 16 bàn của Miroslav Klose.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn tỏa sáng ở tuổi 41. Ảnh: EPA.

Ngoài ra, Messi còn trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup với 28 trận, sở hữu nhiều chiến thắng nhất tại giải đấu với 18 lần và nắm giữ kỷ lục về tổng số phút thi đấu với 2.489 phút.

Dù đã chinh phục rất nhiều cột mốc, Messi vẫn còn một kỷ lục World Cup chưa thể phá vỡ. Đó là thành tích kiến tạo. Hiện kỷ lục này vẫn thuộc về huyền thoại Tây Đức Fritz Walter, người đã có 9 đường chuyền thành bàn tại các kỳ World Cup 1954 và 1958.

Với Ronaldo và Messi, World Cup 2026 tiếp tục trở thành sân khấu để hai biểu tượng lớn nhất bóng đá hiện đại khẳng định rằng thời gian có thể trôi qua, nhưng những kỷ lục của họ vẫn chưa ngừng bị phá vỡ.