Ronaldo phá kỷ lục World Cup, gửi lời đáp trả hoàn hảo đến Messi 24/06/2026 10:27

Bàn thắng mới nhất của Cristiano Ronaldo cho đội tuyển Bồ Đào Nha đã giúp anh lập kỷ lục World Cup đáng kinh ngạc và là lời đáp trả hoàn hảo dành cho Lionel Messi. Cristiano Ronaldo là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn tại sáu kỳ World Cup khác nhau, tờ Mirror (Anh) bình luận sau trận Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0 ở lượt trận thứ hai World Cup 2026 vào hôm nay 24-6.

Siêu sao 41 tuổi Ronaldo đồng thời cũng vượt qua Eusebio để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Bồ Đào Nha tại vòng chung kết World Cup. CR7 đã dập tắt mọi lời chỉ trích bằng cách ghi bàn chỉ sau sáu phút trong trận đấu gặp Uzbekistan, đây là lời đáp trả hoàn hảo cho cú đúp ngoạn mục của Lionel Messi vào lưới Áo. Ngày hôm trước, Messi đã lập kỷ lục World Cup với cú đúp và hat-trick tại giải đấu mùa hè này, giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup với tổng cộng 18 bàn thắng.

Trong khi đó, Ronaldo chỉ ghi được 8 bàn thắng khi World Cup 2026 bắt đầu và gặp khó khăn trong trận mở màn mà Bồ Đào Nha hòa nhạt nhòa 1-1 với CHDC Congo. Tuy nhiên, CR7 đã có khoảnh khắc tỏa sáng ngay trong những phút đầu trận đấu với Uzbekistan khi có pha chạy chỗ thông minh vượt qua hậu vệ và dứt điểm thành công từ đường chuyền thấp của Joao Cancelo.

Ronaldo đã có 2 bàn thắng tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sau khi Ronaldo ghi bàn, cựu cầu thủ của Arsenal Lee Dixon phát biểu trên kênh ITV: "Bạn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Ronaldo đã được giải tỏa. Nổi da gà. Tất cả những người yêu bóng đá đều sẽ vui mừng vì anh ấy đã ghi bàn. Anh ấy đang rất hưng phấn.

Khi bóng được chuyền ra biên, ở độ tuổi của anh ấy, bạn không cần phải chạy nước rút hết tốc lực. Anh ấy rất thông minh và nhanh nhẹn băng lên phía trước. Thời điểm anh ấy chạy chỗ đón quả tạt bóng là hoàn hảo tuyệt đối".

Bồ Đào Nha nhân đôi cách biệt chỉ sau hơn 15 phút thi đấu khi Nuno Mendes thực hiện thành công quả đá phạt cận thành. Ronaldo thực sự đã đóng một vai trò trong bàn thắng đó khi anh giả vờ như đang thực hiện quả đá phạt trước khi hậu vệ trái của Paris Saint-Germain nhanh chóng chạy đến sút bóng, khiến thủ môn Abduvohid Nematov của Uzbekistan bất ngờ.

Ronaldo đã giải tỏa được áp lực "ngàn cân". ẢNH: MIRROR/GETTY

Sau đó, Azizjon Ganiev tung cú sút xa ghi bàn cho Uzbekistan, nhưng bàn thắng đã bị hủy bỏ sau khi VAR xem xét lại tình huống phạm lỗi với Joao Cancelo trong pha phối hợp trước đó. Trước giờ nghỉ giữa hiệp, Ronaldo đã nhân đôi số bàn thắng của mình, bình tĩnh dứt điểm thành công sau đường chuyền chính xác từ người đồng đội cũ ở Manchester United, Bruno Fernandes.

Hiện Bồ Đào Nha gần như đã chắc suất vào vòng 32 đội World Cup 2026 khi có được 4 điểm sau hai trận. Các đội như Argentina, Mỹ, Pháp, Đức và Na Uy đã giành quyền vào vòng trong sớm 1 vòng đấu.