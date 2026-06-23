Messi hủy diệt cuộc đua Giày vàng World Cup 23/06/2026 16:04

(PLO)- Cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày khi ba siêu sao hàng đầu thế giới là Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland liên tục nổ súng, tạo nên màn cạnh tranh hấp dẫn ngay từ vòng bảng.

Màn ra sân ngày 23-6, cả ba chân sút Messi, Mbappe, Haaland đều để lại dấu ấn đậm nét. Messi ghi hai bàn trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo, qua đó nâng thành tích cá nhân lên 5 pha lập công. Ngôi sao người Argentina hiện đang độc chiếm vị trí số một trong danh sách ghi bàn tại World Cup 2026.

Ngay phía sau là Mbappe. Đội trưởng tuyển Pháp tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi góp công lớn vào chiến thắng 3-0 trước đối thủ yếu Iraq. Với cú đúp mới nhất, tiền đạo của Les Bleus đã có 4 bàn thắng sau hai lượt trận.

Ngôi sao người Na Uy Haaland đã ghi 4 bàn sau hai trận. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Haaland cũng không chịu kém cạnh. Cỗ máy săn bàn của Na Uy tỏa sáng trong trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal. Hai pha lập công giúp anh san bằng thành tích 4 bàn với Mbappe, khiến cuộc đua ở nhóm dẫn đầu trở nên vô cùng quyết liệt.

Bám đuổi phía sau bộ ba ngôi sao là Jonathan David của Canada và Deniz Undav của Đức, những người đã ghi được 3 bàn thắng. Khoảng cách không quá lớn đồng nghĩa mọi thứ vẫn có thể thay đổi khi giải đấu còn rất dài.

Messi ở tuổi 39 vẫn là tay săn bàn số 1. Ảnh: EPA.

World Cup 2026 đang chứng kiến hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Sau 43 trận đấu đầu tiên, các đội tuyển đã tạo ra tới 131 bàn thắng. Bên cạnh cuộc đua Vua phá lưới, cuộc cạnh tranh giành vé đi tiếp cũng ngày càng căng thẳng khi Mexico, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy và Argentina đã sớm góp mặt ở vòng 32 đội.

Chiều ngược lại, Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia và Jordan đã chính thức nói lời chia tay giải đấu. World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu 2 vòng, nhưng cuộc đua giữa Messi, Mbappe và Haaland đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.