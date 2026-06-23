Messi phá kỷ lục ghi bàn trong 1 kỳ World Cup được không? 23/06/2026 13:04

(PLO)- Mới đá hai trận tại World Cup 2026, Messi đã ghi được 5 bàn thắng, liệu đội trưởng tuyển Argentina có phá kỷ lục ghi 13 bàn trong 1 kỳ World Cup của huyền thoại Just Fontaine?

World Cup 2018 tại Nga, tuyển Anh về thứ 3 và trung phong Harry Kane đoạt giải Vua phá lưới với 6 bàn. World Cup 2022 tại Qatar, trung phong Mbappe 8 lần chọc thủng lưới đối phương đưa tuyển Pháp vào chung kết và thua Messi cùng những người bạn ở loạt luân lưu. Mbappe là Vua phá lưới với 8 bàn thắng. Trong khi đó, Messi về nhì với 7 bàn.

World Cup 2026 mới đá 2 trận thì Messi đã ghi 5 bàn, còn Mbappe và Haaland mỗi người 4 bàn. Bây giờ World Cup 2026 có 48 đội, nghĩa là có thêm 1 vòng đấu (vòng 32 đội). Những đội vào bán kết, tranh chung kết, hạng 3 sẽ trải qua đủ 8 trận thay vì 7 trận như trước đây, gồm 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 32 đội, 1 trận vòng 16 đội, 1 trận tứ kết, 1 bán kết, 1 chung kết (hoặc tranh hạng 3).

Messi đá 2 trận đã ghi 5 bàn thắng đang dẫn đầu danh sách dội bom World Cup 2026. Ảnh:FIFA

Với những tay săn bàn như... máy kiểu như Messi, Mbappe, Haaland, mỗi trận đấu họ thường ghi ít nhất một bàn. Và tất nhiên càng vào sâu giải thì mọi chuyện khó khăn hơn vì các đội yếu đã không còn. Ở kỳ World Cup gần nhất, bình quân mỗi trận Messi và Mbappe có cho mình 1 bàn thắng.

Erling Haaland đã 4 lần chọc thủng lưới đối phương qua 2 trận. Ảnh:FIFA

Bây giờ, Messi mới chỉ đá hai trận vòng bảng đã có 5 bàn thắng, trong đó cú hat-trick vào lưới Algeria và cú đúp vào lưới Áo. Ngay phía sau Messi là hai tay săn bàn trẻ bám đuổi. Mbappe 4 lần chọc thủng lưới đối phương, tương tự là Erling Haaland.

Những cầu thủ qua hai trận ghi 3 bàn gồm Jonathan David của Canada và Denis Undav của Đức. Hai trận ghi 3 bàn là con số cũng rất đáng nể so với Messi, Mbappe và Haaland... và tất nhiên họ cũng bám đuổi quyết liệt tốp 3 vua dội bom World Cup 2026.

Messi, Mbappe sáng giá ở việc tranh chấp Chiếc giày vàng dành cho vua phá lưới World Cup vì họ chơi cho những đội bóng lớn, là những ứng viên vô địch. Cả Messi và Mbappe đều có những đồng đội rất giàu kinh nghiệm và hỗ trợ cực tốt, đó là điều quan trọng.

Erling Haaland sáng giá, nhưng kém may so với Messi và Mbappe vì tuyển Na Uy của anh không quá mạnh, khó đi sâu vào những trận đấu thứ 7, thứ 8 của mỗi đội tại giải.

Hãy chờ Chiếc giày vàng World Cup 2026 lại là cuộc đua song mã giữa Messi, Mbappe hay cuộc đua tam mã có thêm Haaland của Na Uy hay Denis Undav của Đức?

Nhưng điều quan trọng nhất, sau khi phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup của Miroslav Klose, liệu Lionel Messi có phá luôn kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 kỳ World Cup của huyền thoại Just Fontaine, người ghi 13 bàn cho tuyển Pháp tại World Cup 1958?