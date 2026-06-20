Messi cứu World Cup 2026 và vẻ đẹp của bóng đá 20/06/2026 05:39

Những ngôi sao hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane đều đến dự "bữa tiệc lớn" World Cup 2026 và liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cùng các nhà tổ chức giải đấu sẽ vô cùng biết ơn điều đó. Đây là những gì tuyệt vời mà World Cup đã mang lại cho đến nay.

Tất cả chúng ta đều biết World Cup gồm 48 đội lần đầu tiên trong lịch sử sẽ như thế nào khi có thông báo vào tháng 12 năm ngoái, dù chỉ là những đoạn quảng cáo mà thôi.

Thực tế, những người yêu thích môn bóng chày ở Mỹ quá quen với những quãng nghỉ để uống nước, nhưng bóng đá thì không. Quãng nghỉ ba phút giữa hiệp đấu là khoảng thời gian lý tưởng để bổ sung năng lượng. Điều này cho thấy bóng đá đã không còn là một môn thể thao vận động liên tục khi FIFA đưa ra những quy định mới.

Messi lần đầu tiên lập hat-trick trong 1 trận đấu tại World Cup. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, không giống như hầu hết các quy định mới trong bóng đá, giờ nghỉ giải lao để uống nước sẽ không được áp dụng rộng rãi trong cho toàn bộ giải đấu. Đây chỉ là điều dành riêng tại Mỹ.

FIFA dường như nhận thức được sự cần thiết phải duy trì nhịp độ trận đấu để có khoảng nghỉ cho cầu thủ uống nước dưới thời tiết nóng gay gắt ở Mỹ. Ngoài ra, hành vi chậm đưa bóng vào cuộc sẽ bị trừng phạt.

CHDC Congo đã biếu không cho Bồ Đào Nha một quả phạt góc khi thủ môn kéo dài thời gian đưa bóng vào cuộc. Và, như thường lệ, hệ thống VAR tại giải đấu dường như hoạt động trơn tru, nhanh chóng hơn nhiều so với ở Ngoại hạng Anh.

Ngay trong lần đầu tiên đá World Cup, Haaland đã ghi 2 bàn thắng. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong khi đó, màn trình diễn tuyệt vời với cú hat-trick của Messi là minh chứng cho sức hút rất lớn từ những ngôi sao hàng đầu, mặc dù Cristiano Ronaldo thi đấu nhạt nhòa và không tạo ra tác động như Harry Kane, Kylian Mbappe và Erling Haaland, những người ghi 2 bàn trong trận mở màn World Cup. Nhưng Ronaldo vẫn còn thời gian để chứng minh mọi người đã sai.

Thể thức mở rộng lên 48 đội của giải đấu cũng chịu rất nhiều lời chỉ trích. Nhưng khi chúng ta biết chỉ cần một chiến thắng cũng có cơ hội khá tốt để tiến vào vòng knock-out, thì giai đoạn vòng bảng mang đến rất nhiều sự thú vị và mong chờ.

Ngay cả những người phản đối kịch liệt nhất một giải đấu 48 đội cũng phải thay đổi khi chứng kiến thủ môn 40 tuổi Vozinha bật khóc sau khi giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha, tạo nên trận hòa lịch sử cho tuyển Cape Verde. Curacao bị Đức đánh bại 7-1 nhưng trước đó, bàn thắng gỡ hòa 1-1 của họ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của vòng đấu đầu tiên.

Harry Kane cũng lập cú đúp cho tuyển Anh. ẢNH: MIRROR/GETTY

World Cup 2026 đến nay vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Ba cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong vòng đấu đầu tiên và không có cầu thủ nào bị đuổi trong 23 trận tiếp theo. Dĩ nhiên, mọi thứ có thể thay đổi, cảm giác khó chịu có thể xuất hiện, nhất là nếu có những sai lầm từ trọng tài và VAR.

Những vụ bê bối về giá vé, chi phí khách sạn và đi lại, cũng như việc cấm cổ động viên sẽ không bị lãng quên. Nhưng FIFA và các nhà tổ chức World Cup 2026 rất cần bóng đá cứu vãn tình thế. Và cho đến nay, bóng đá đã làm được điều đó, với những màn trình diễn mãn nhãn làm say mê lòng người từ các siêu sao như Messi, Kane, hay những màn ăn mừng cuồng nhiệt từ việc ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup như Curacao.