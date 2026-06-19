Từ những giọt nước mắt đến phép màu World Cup 19/06/2026 13:34

(PLO)- Thủ môn Vozinha của đội tuyển Cape Verde đang trải qua những ngày đáng nhớ nhất trong sự nghiệp khi niềm vui trên sân cỏ World Cup được nối tiếp bằng một món quà đặc biệt ngoài đời.

Sau nhiều trở ngại về tài chính và thủ tục nhập cảnh, mẹ anh, bà Ana Candida Evora, cuối cùng đã được cấp visa để sang Mỹ theo dõi con trai thi đấu tại World Cup 2026.

Dự kiến, mẹ của Vozinha sẽ có mặt trên khán đài sân Miami để cổ vũ Cape Verde trong cuộc đối đầu với Uruguay ở lượt trận thứ hai vòng bảng vào ngày 21-6. Với Vozinha, đây là khoảnh khắc mang ý nghĩa vô cùng lớn lao sau những cảm xúc dồn nén trong những ngày qua.

Thủ thành 40 tuổi trở thành hiện tượng của World Cup 2026 sau màn trình diễn xuất thần trước Tây Ban Nha. Trong trận ra quân của Cape Verde, anh liên tiếp từ chối các cơ hội nguy hiểm của nhà vô địch châu Âu bằng hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, góp công giúp đội nhà giành trận hòa 0-0 đầy bất ngờ. Phong độ ấn tượng ấy giúp Vozinha được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Vozinha vô hiệu hóa nhiều cú dứt điểm của các ngôi sao Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, phía sau khoảnh khắc vinh quang là câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Ngay sau trận đấu, thủ môn kỳ cựu này bật khóc khi nhắc đến gia đình. Anh chia sẻ rằng những người ông, người bà đã nuôi dưỡng mình đều không còn nữa, trong khi mẹ anh không thể sang Mỹ vì điều kiện kinh tế và các thủ tục visa phức tạp.

Câu chuyện nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Sau đó, quá trình xin thị thực của bà Ana Candida Evora đã nhận được sự hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng Mỹ, giúp bà có thể thực hiện chuyến đi đặc biệt từ thủ đô Praia tới nơi con trai đang tranh tài.

"Tôi rất hạnh phúc. Gia đình luôn ở bên động viên tôi trong mọi hoàn cảnh. Mẹ tôi có mặt ở đây là điều vô cùng ý nghĩa. Cha và anh trai tôi cũng đang đồng hành cùng tôi tại giải đấu này", Vozinha chia sẻ.

Vozinha tự hào với phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: FF.

Sức hút từ câu chuyện đầy cảm xúc cũng khiến tên tuổi của anh bùng nổ trên mạng xã hội. Chỉ trong vài ngày, lượng người theo dõi Instagram của thủ môn Cape Verde tăng từ khoảng 50.000 lên tới 13,7 triệu.

Dù trở thành tâm điểm chú ý, Vozinha vẫn giữ đôi chân trên mặt đất. Anh khẳng định mục tiêu quan trọng nhất lúc này vẫn là giúp Cape Verde chuẩn bị tốt cho trận gặp Uruguay, qua đó nuôi hy vọng giành quyền vào vòng 16 đội. Với người gác đền kỳ cựu, mọi ánh hào quang đều chỉ thực sự có ý nghĩa khi được gắn với bóng đá và thành công của tập thể.