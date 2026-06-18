Ronaldo đáp trả yếu ớt trước Messi 18/06/2026 10:59

Cristiano Ronaldo và các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha đã không thể có khởi đầu thắng lợi ở bảng K tại Houston dù đã dẫn trước ngay từ phút thứ sáu. Bồ Đào Nha đã để CHDC Congo cầm hòa 1-1 ở trận mở màn World Cup 2026. Nếu đây thực sự là màn trình diễn cuối cùng của Cristiano Ronaldo tại World Cup, thì đây hoàn toàn không phải là khởi đầu như trong truyện cổ tích mà anh từng mơ ước.

Đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha đến Houston mà không ghi được bàn thắng nào trong chín trận đấu lớn gần nhất. Thêm vào đó, vị trí của Ronaldo trong đội cũng bị soi xét kỹ lưỡng, với một số người cho rằng sự hiện diện của CR7 trên sân thực tế sẽ gây hại nhiều hơn lợi cho cơ hội vô địch World Cup lần đầu tiên của Bồ Đào Nha.

Ronaldo nhận được sự chào đón như một ngôi sao nhạc rock trong trận hòa tẻ nhạt của Bồ Đào Nha với CHDC Congo, cú chạm bóng đầu tiên của anh đã tạo nên một "tiếng nổ lớn" bên trong Sân vận động Houston.

Ronaldo và Bồ Đào Nha có trận hòa thất vọng trước CHDC Congo. ẢNH: FIFA

Nhưng không thể phủ nhận "đôi chân vàng" trong suốt sự nghiệp huyền thoại của Ronaldo đang dần phai nhạt. Ngay cả những huyền thoại bóng đá cũng không thể chạy mãi theo thời gian, điều mà ai cũng nhận ra vào lúc này.

Phần lớn những pha tham gia tấn công của Ronaldo đều diễn ra bên ngoài khu vực cấm địa, khi anh lùi sâu hơn để nhận bóng. Nhưng nhìn chung, Ronaldo chơi không hiệu quả và không thấy dấu hiệu anh có thể chấm dứt cơn khát bàn thắng dai dẳng tại một giải đấu lớn.

Cristiano Ronaldo là hiện thân của những bàn thắng: nếu anh không ghi bàn, thì những câu hỏi sẽ bắt đầu xuất hiện. Một gánh nặng? Nghe có vẻ khắc nghiệt. Nhưng hiệu quả, ở trận này anh không hề thể hiện được.

Trớ trêu thay, bàn thắng của Bồ Đào Nha lại mang đậm phong cách Ronaldo: cầu thủ nhỏ con Joao Neves bật cao đánh đầu một cách thanh thoát từ đường chuyền của Pedro Neto, đưa bóng vào góc xa khung thành với độ chính xác tuyệt vời. Thủ môn của Congo không hề nhúc nhích.

Neves bật cao đánh đầu ghi bàn như... Ronaldo. ẢNH: ISI

Đó là tất cả những gì Bồ Đào Nha làm được trong hiệp một. Thực tế, đó cũng là cú sút trúng đích duy nhất của họ khi bước vào giờ nghỉ với chỉ số xG chỉ vỏn vẹn 0.07. Tỷ lệ của Congo cũng không khá hơn là mấy (0.11) nhưng một pha đánh đầu khác mà Ronaldo thời đỉnh cao cũng phải tự hào đã ngăn cản thầy trò Roberto Martinez dẫn trước ở hiệp một, lần này là từ Yoanne Wissa. Congo xứng đáng với bàn thắng đó, khi thể hiện ý đồ tấn công mạnh mẽ hơn Bồ Đào Nha dù đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn.

Được tiếp thêm động lực nhờ bàn thắng của Wissa, Congo trông có vẻ chơi ngang ngửa với đối thủ được đánh giá cao hơn trong việc giành trọn ba điểm tại Houston. Cú dứt điểm kiểu xe đạp chổng ngược bị từ chối của Joao Cancelo đã được Cedric Bakumbu đáp trả ngay lập tức bằng một cú sút trúng cột dọc.

Khoảnh khắc Ronaldo chờ đợi cuối cùng cũng đến ngay trước giờ nghỉ giải lao để uống nước trong hiệp hai. Nhưng đúng lúc Ronaldo không bị ai kèm ở trung tâm khu vực cấm địa, đường chuyền cuối cùng lại đi phía sau anh và cơ hội bị bỏ lỡ. Hai đội chia điểm trong một trận đấu không đạt được sự hấp dẫn như những trận khác. Bồ Đào Nha thi đấu quá thụ động và, giống như cầu thủ số 7 của họ, không thể hiện được phong độ mà họ đã từng thể hiện trong quá khứ.

Cuộc tranh luận về Ronaldo có lẽ sẽ còn kéo dài suốt World Cup 2026. Liệu anh cuối cùng sẽ giành được danh hiệu lớn hay không? Anh có nên đá chính? Khi bạn xem xét tác động mà đối thủ của Ronaldo là Lionel Messi đã tạo ra cho Argentina đêm qua - một cú hat-trick tại World Cup ở tuổi 39, thì bạn có thể thấy sự khác biệt giữa hai người là rất lớn.

Ronaldo chơi "vô hại" trong trận mở màn World Cup 2026. ẢNH: Icon Sportswire

Thực tế là Ronaldo có một dàn trợ thủ đắc lực trong nỗ lực chinh phục thế giới cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ở lần thử sức cuối cùng, với sự hỗ trợ từ những người như Bruno Fernandes và Vitinha. Bồ Đào Nha không phải là đội bóng mạnh đầu tiên gây thất vọng ở World Cup 2026.

Nhưng Bồ Đào Nha vẫn có thể vô địch World Cup 2026 và Ronaldo vẫn có thể có được cái kết huy hoàng, rực rỡ cho sự nghiệp kỳ diệu mà anh hằng mong muốn, ngay cả khi anh đảm nhận một vai trò ít quan trọng hơn so với kỳ vọng.

Nhưng sau trận đấu đầu tiên đầy thất vọng, có lẽ không có nhiều người tin Cristiano Ronaldo và các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha nâng cao chiếc cúp danh giá nhất thế giới vào tháng tới.