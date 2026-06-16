HLV Carrick mở cuộc thanh trừng, 4 ngôi sao MU đầu tiên ra đi 16/06/2026 12:25

(PLO)- MU đã trải qua mùa giải 2025-2026 với vô số biến động và buộc HLV Carrick phải thanh lý hàng loạt ngôi sao.

HLV Ruben Amorim bất ngờ rời ghế huấn luyện vào tháng 1-2026 giữa thời điểm MU rơi vào bất ổn, và Michael Carrick xuất hiện tạo nên cú hích ngoài mong đợi.

Khi tiếp quản đội bóng, cựu tiền vệ tuyển Anh không nhận được quá nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, những gì Carrick làm được đã khiến người hâm mộ phải nhìn nhận lại. MU giành 12 chiến thắng sau 17 trận dưới thời ông, thu về 39 điểm và trở thành một trong những đội bóng có phong độ ấn tượng nhất giải đấu trong giai đoạn cuối mùa. Từ vị trí thứ 15 ở mùa giải trước, Quỷ đỏ đã bứt phá mạnh mẽ để cán đích trong tốp 3 Premier League.

Thành công đó giúp Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức ở Old Trafford với bản hợp đồng hai năm. Dẫu vậy, trước khi bắt đầu hành trình mới, nhà cầm quân người Anh được cho là sẽ tiến hành một cuộc cải tổ lực lượng đáng kể nhằm xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh danh hiệu trong nhiều năm tới.

Matthijs de Ligt không thể trụ lại ở Old Trafford. Ảnh: EPA.

Matthijs de Ligt là một trong những cái tên đối diện tương lai bất ổn nhất. Trung vệ người Hà Lan liên tục vật lộn với chấn thương kể từ cuối tháng 11-2025. Những vấn đề ở lưng khiến anh gần như vắng mặt trong phần lớn mùa giải, chỉ có 13 lần ra sân tại Premier League.

Với việc MU cần sự ổn định nơi hàng thủ và muốn tạo điều kiện cho Leny Yoro phát triển, việc chia tay Matthijs de Ligt đang trở thành phương án được cân nhắc nghiêm túc.

Altay Bayindir cũng khó giữ được vị trí tại Old Trafford. Khi được trao cơ hội thay thế Andre Onana trong giai đoạn đầu mùa, thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể thuyết phục ban huấn luyện. Anh để lọt lưới tới 11 bàn sau 6 trận đấu trước khi mất suất bắt chính vào tay Senne Lammens. Kể từ đó, Lammens trở thành lựa chọn số một trong khung thành và khiến vai trò của Bayindir ngày càng mờ nhạt.

MU muốn có những thay đổi ở hàng công. Ảnh: EPA.

Joshua Zirkzee là trường hợp khác gây thất vọng. Gia nhập MU với nhiều kỳ vọng sau quãng thời gian thi đấu nổi bật tại Bologna, nhưng tiền đạo người Hà Lan vẫn chưa thể khẳng định bản thân. Dù sở hữu khả năng kết nối lối chơi khá tốt, sự thiếu hiệu quả trong khâu ghi bàn khiến anh thường xuyên bị chỉ trích.

Mùa trước, Zirkzee chỉ đá chính 5 trận tại Premier League và có tổng cộng 645 phút thi đấu trên mọi đấu trường, con số quá thấp đối với một trung phong được kỳ vọng dẫn dắt hàng công.

Manuel Ugarte cũng nằm trong danh sách những cầu thủ bị bán. Tiền vệ người Uruguay chưa bao giờ tìm được sự ổn định kể từ khi cập bến Old Trafford vào năm 2024. Trong mùa giải vừa qua, anh chỉ có 10 lần đá chính ở Premier League, không ghi bàn hay kiến tạo.

Manuel Ugarte nằm trong danh sách thanh lý của MU. Ảnh: EPA.

Khả năng kiểm soát khu trung tuyến chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi những sai lầm khi chuyền bóng khiến Ugarte đánh mất niềm tin từ ban huấn luyện. Everton và Crystal Palace được cho là đang theo sát tình hình của cầu thủ này.

Sau màn hồi sinh ngoạn mục dưới thời Carrick, MU sẽ phải mạnh tay chia tay những cái tên không còn đáp ứng được kỳ vọng cho mùa giải mới.