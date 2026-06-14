MU vượt qua Arsenal trong cuộc đua mua ngôi sao giá 80 triệu bảng 14/06/2026 11:01

MU vẫn rất muốn chiêu mộ ngôi sao Mateus Fernandes của West Ham và dường như "Quỷ đỏ" thành Manchester đã đi trước một bước so với một số đối thủ tại Premier League là Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Bồ Đào Nha này.

MU đang ở vị trí thuận lợi nhất để chiêu mộ Mateus Fernandes sau khi đánh bại sự cạnh tranh từ Arsenal. MU đã xác định ngôi sao của West Ham là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên, khi HLV Michael Carrick rất muốn tăng cường tuyến giữa trước mùa giải tới. Và với việc West Ham xuống hạng Championship, người ta tin thương vụ này có thể được hoàn tất. Sự lạc quan đó dường như đã tăng lên trong những ngày gần đây.

Theo tờ The Times (Anh), Manchester United ngày càng tự tin sẽ chiêu mộ được Fernandes với giá lên tới 80 triệu bảng Anh bất chấp sự quan tâm từ các CLB khác. Arsenal cũng đã để mắt đến Fernandes nhưng lại ngần ngại chiêu mộ anh với mức giá mà West Ham đưa ra.

Mateus Fernandes nhiều khả năng sẽ rời West Ham. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ban lãnh đạo West Ham đang chịu áp lực phải bán ngôi sao để tuân thủ các quy định về lợi nhuận và tính bền vững tài chính, mặc dù vẫn chưa rõ liệu họ" có cần phải thu tiền trước cuối tháng này hay không. Bất kỳ khoản phí nào cũng sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho West Ham, đội bóng đã chiêu mộ tuyển thủ Bồ Đào Nha Mateus Fernandes với giá 38 triệu bảng từ Southampton mùa hè năm ngoái.

Mateus Fernandes đã ghi 5 bàn thắng và có 4 pha kiến ​​tạo trong mùa giải có vẻ như là duy nhất anh khoác áo West Ham. Nếu MU hoàn tất thương vụ này, sự xuất hiện của Fernandes sẽ đánh dấu giai đoạn đầu tiên của quá trình tái thiết đáng kể tuyến giữa tại Old Trafford. Casemiro đã rời MU, trong khi Manuel Ugarte cũng được dự đoán sẽ ra đi.

Tiền vệ người Brazil Ederson cũng được kỳ vọng sẽ gia nhập MU sau khi đội bóng hiện tại của anh là Atalanta đồng ý với mức giá mà "quỷ đỏ" đưa ra. Elliot Anderson của Nottingham Forest cũng là một mục tiêu của đội chủ sân Old Trafford, mặc dù Manchester City vẫn đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Anh, bất chấp một số nghi ngờ gần đây.

Man City đã bị Nottingham Forest từ chối hai lần khi đưa ra lời đề nghị mua Anderson với giá trên 100 triệu bảng Anh và họ có thể sẽ rút lui trước khi bị cuốn vào cuộc chiến đấu giá. Trong khi đó, cựu trợ lý HLV của MU Renee Meulensteen đã kêu gọi đội bóng cũ của mình xem xét lại lập trường chuyển nhượng mùa hè.

Mateus Fernandes là mục tiêu lớn của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ông Renee Meulensteen nói: “Manchester United cần ký hợp đồng với ít nhất hai, nếu không muốn nói là ba tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng này. Đó là vị trí mà họ thực sự phải tăng cường, đặc biệt là khi sắp có thêm nhiều giải đấu phía trước. Hiện tại, đó có thể là Ederson hoặc Anderson.

Họ có những phẩm chất tương tự, nhưng Anderson có giá chuyển nhượng khổng lồ, điều này khiến người ta thực sự phải đặt câu hỏi liệu họ có đủ khả năng chiêu mộ anh ấy hay không, vì vậy Anderson có thể nằm ngoài tầm với của Manchester United trong mùa hè này. Anderson rõ ràng đã có một mùa giải xuất sắc, và cậu ấy thu hút sự quan tâm từ những CLB lớn nhất Premier League.

Điều đó chỉ khiến giá của Anderson tăng lên không ngừng, vấn đề là ai sẵn sàng và ai có khả năng trả mức giá đó. Tôi không nghĩ Manchester United sẽ trả mức giá đó cho Anderson. Tôi nghĩ họ có đủ tiền, nhưng chi quá nhiều tiền cho một cầu thủ thì quả là một quyết định mạo hiểm.

Tôi luôn thích những cầu thủ tiền vệ giỏi, có kỹ thuật tốt. Tôi thích Adam Wharton đến Manchester United từ lâu rồi, bởi vì cậu ấy rất giỏi xử lý bóng, rất bình tĩnh dưới áp lực. Wharton có thể tìm thấy bất kỳ tiền đạo nào bằng một đường chuyền quyết định, và cậu ấy xé toạc hàng phòng ngự đối phương, tôi rất thích điều đó".