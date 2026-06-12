'Tôi phải vượt mặt HLV của MU để được ra đi' 12/06/2026 08:29

(PLO)- "Tôi phải vượt mặt HLV của MU để ép buộc vụ chuyển nhượng, tôi không muốn nói chuyện với ông ấy", đó là ai?

Trận đấu MU thắng Nottingham Forest 3-2 ở vòng 37 Premier League vào tháng 5 trên sân nhà Old Trafford đã gợi lại ký ức về vụ việc một cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ từng công khai chỉ trích CLB khi đang được cho mượn tại đội chủ sân City Ground cách đây gần bốn năm.

Thủ môn Henderson rời MU, trải qua mùa giải 2022 - 2023 theo dạng cho mượn tại Nottingham Forest, đội bóng mới thăng hạng khi đó, và chỉ một tháng sau khi chuyển đến, anh đã công khai chỉ trích CLB chủ quản MU của mình. Mùa giải trước đó, thủ môn này chỉ đóng vai trò dự bị cho David de Gea, chỉ có ba lần ra sân trên mọi đấu trường tại Old Trafford.

Dean Henderson mô tả đó là năm khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình. Henderson cũng mắc COVID-19 trong thời gian đó, và bệnh tiến triển kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chuẩn bị trước mùa giải của anh tại Manchester United.

Dean Henderson từng có khoảng thời gian ngắn chiếm lấy vị trí thủ môn số 1 tại MU của David De Gea. ẢNH: AFP

Tuyển thủ quốc tế người Anh Dean Henderson chia sẻ với talkSPORT: "Thành thật mà nói, đây có lẽ là 12 tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nó thực sự vất vả, gian khổ, và tôi rất vui vì mình đã vượt qua được giai đoạn đó".

Henderson khẳng định MU đã đảm bảo với anh rằng anh sẽ là thủ môn số một của họ trong mùa giải tiếp theo. Cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ MU Henderson nhớ lại: "Cuộc trò chuyện mà tôi có được sau khi rời khỏi đội tuyển Anh tại Euro là "cậu sẽ trở lại đây để làm thủ môn số 1.

Tôi bị nhiễm COVID, đã hồi phục, vậy nên lẽ ra tôi vẫn phải là thủ môn số 1 tại Manchester United. Nhưng thật không may, không ai thực hiện đúng những gì họ đã hứa với tôi. Tôi cảm thấy rất bực bội vì mùa hè năm ngoái tôi đã từ chối rất nhiều CLB tốt vì lý do đó, và họ không chịu để tôi đi. Ngồi đó và lãng phí 12 tháng, thật là phí phạm, ở độ tuổi của tôi. Tôi vô cùng tức giận. Tôi đã nỗ lực hết mình cả trong và ngoài sân cỏ để không ngừng cải thiện bản thân mỗi ngày".

Erik ten Hag tiếp quản vị trí HLV trưởng của MU vào mùa hè năm đó, chính thức kế nhiệm Ole Gunnar Solskjaer sau thời gian Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền. Tuy nhiên, Henderson đã quyết định ra đi và thông báo điều đó cho CLB trước khi họ chính thức xác nhận việc bổ nhiệm Ten Hag.

Dean Henderson nói, "Tôi thực sự không muốn HLV đến xem tôi tập luyện vì tôi biết ông ấy có lẽ muốn giữ tôi lại. Vì vậy tôi đã cố gắng hoàn tất mọi việc trước khi rời đi vào đầu mùa giải. Tôi đã nói với ban lãnh đạo rằng tôi cần được ra sân thi đấu, tôi không muốn ở đây và chỉ đóng vai trò dự bị; mọi chuyện đã được lên kế hoạch. Tôi gần như đã rời đi trước khi HLV mới bước vào. Tôi chưa nói chuyện với ông ấy kể từ đó".

Crystal Palace đã trả 15 triệu bảng Anh, cộng thêm 5 triệu bảng Anh phụ phí cho MU để mua Dean Henderson vào mùa hè năm sau. Bây giờ, Henderson vẫn tiếp tục thi đấu cho Crystal Palace suốt ba năm qua. Thủ môn này đã có hơn 100 lần ra sân cho đội bóng phía nam London, giành được FA Cup, Siêu cúp Anh và Europa Conference League.