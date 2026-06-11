Chelsea công bố danh sách 3 cầu thủ ra đi, có em trai của Olise 11/06/2026 12:08

Chelsea đã xác nhận bốn cầu thủ sẽ rời Stamford Bridge khi hợp đồng của họ hết hạn vào ngày 30-6, đồng thời công bố danh sách cầu thủ được giữ lại trước thềm kỳ chuyển nhượng đầu tiên dưới thời tân HLV Xabi Alonso.

Ba cầu thủ của học viện đào tạo trẻ là Jimi Tauriainen, Sam Rak-Sakyi, Richard Olise và sẽ rời Chelsea, còn Brodi Hughes được xác nhận trong danh sách cầu thủ trẻ được giữ lại được The Blues công bố. Hợp đồng của cả bốn cầu thủ đều hết hạn vào ngày 30-6 và sẽ không nằm trong kế hoạch tương lai của Chelsea dưới thời Xabi Alonso.

Tauriainen, người gia nhập Chelsea năm 2020, có trận ra mắt đội một ở vòng 5 FA Cup với Leeds United năm 2024, trước khi có một lần vào sân từ băng ghế dự bị trong thời gian ngắn ở Premier League gặp Tottenham tại Stamford Bridge. Mặc dù vậy, Chelsea đã quyết định không gia hạn hợp đồng với cầu thủ trẻ người Phần Lan.

Mặt khác, Rak-Sakyi đã có bốn lần ra sân cho đội một Chelsea trong thời gian khoác áo CLB. Tiền vệ này, người là thành viên của học viện đào tạo Chelsea từ năm tám tuổi, đã góp phần vào chức vô địch Conference League của The Blues dưới thời HLV Enzo Maresca trong mùa giải 2024 - 2025.

Tân HLV của Chelsea Xabi Alonso. ẢNH: PA WIRE

Richard Olise, em trai của tiền vệ cánh Bayern Munich và cựu cầu thủ trẻ triển vọng của học viện Chelsea, Michael Olise, chuẩn bị rời CLB sau hơn 10 năm gắn bó với Cobham. Anh ra đi mà không hề có một lần ra sân nào cho đội một của The Blues.

Tương tự, Hughes cũng sẽ rời đi mà không có một lần ra sân nào cho đội một. Ronnie Stutter, một sản phẩm khác của học viện đào tạo trẻ, sẽ ở lại Stamford Bridge, Chelsea đã ký hợp đồng từng tháng với tiền đạo này.

Dòng cuối cùng trong thông cáo chính thức của Chelsea có nội dung: "Chúng tôi cảm ơn tất cả các cầu thủ rời đi vì những đóng góp của họ trong thời gian gắn bó với đội bóng và chúc họ những điều tốt đẹp nhất trong chương tiếp theo của sự nghiệp".

Những quyết định này được đưa ra khi Xabi Alonso chuẩn bị gia nhập Chelsea vào mùa hè này. Về việc được Chelsea bổ nhiệm, HLV người Tây Ban Nha cho biết: "Chelsea là một trong những CLB lớn nhất trong bóng đá thế giới và tôi vô cùng tự hào khi trở thành HLV của CLB tuyệt vời này.

Qua các cuộc trò chuyện với nhóm chủ sở hữu và ban lãnh đạo thể thao, rõ ràng là chúng tôi có chung một tham vọng. Chúng tôi muốn xây dựng một đội bóng có khả năng cạnh tranh ổn định ở cấp độ cao nhất và tranh giành các danh hiệu. Đội hình sở hữu rất nhiều tài năng và tiềm năng to lớn, và tôi sẽ rất vinh dự được dẫn dắt đội bóng. Giờ đây, trọng tâm là làm việc chăm chỉ, xây dựng văn hóa đúng đắn và giành được các danh hiệu".