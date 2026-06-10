Messi vào sân 3 phút, Argentina hủy diệt đối thủ 10/06/2026 10:28

(PLO)- Lionel Messi thêm một lần chứng minh đẳng cấp khác biệt khi chỉ mất vài phút để tạo dấu ấn, góp công lớn giúp Argentina đánh bại Iceland 3-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026.

Dù được HLV Scaloni xếp ngồi dự bị từ đầu, siêu sao 39 tuổi Messi vẫn trở thành tâm điểm của trận đấu diễn ra trên sân Auburn University.

Argentina nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng áp đặt thế trận trước Iceland. Tuy nhiên, đội bóng Bắc Âu cũng cho thấy sự khó chịu với những pha phản công tốc độ. Ngay phút thứ 4, Mikael Egill Ellertsson khiến khung thành Argentina chao đảo bằng cú dứt điểm nguy hiểm sau đường chuyền của Albert Gudmundsson.

Sau tình huống thoát thua, Argentina lập tức đáp trả. Phút thứ 8, Valentin Barco tung cú vô lê đẹp mắt đưa bóng găm thẳng vào góc thấp khung thành, mở tỷ số cho đại diện Nam Mỹ. Trong phần lớn thời gian tiếp theo, Argentina liên tục tạo ra sức ép nhưng thiếu một chút may mắn để gia tăng cách biệt khi Alexis Mac Allister rồi Lautaro Martinez lần lượt đưa bóng tìm đến cột dọc.

Messi góp công lớn trong chiến thắng của đội nhà trước Iceland. Ảnh: EPA.

Bước ngoặt đến ở phút 69 khi Messi được tung vào sân thay Giuliano Simeone. Chỉ 3 phút sau khi xuất hiện, đội trưởng Argentina đã giúp hàng công đội nhà trở nên sắc bén hơn hẳn. Lautaro Martinez bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhưng ngay sau đó bị thủ môn Iceland phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Messi dễ dàng đánh bại đối phương để nâng tỷ số lên 2-0.

Chưa dừng lại ở đó, phút 86, chủ nhân 8 Quả bóng vàng tiếp tục để lại dấu ấn bằng đường chuyền đẳng cấp xé toang hàng thủ Iceland. Rodrigo De Paul nhận bóng trước khi kiến tạo thuận lợi cho Thiago Almada ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Màn trình diễn thuyết phục này mang đến cú hích tinh thần cực lớn cho Argentina trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán Algeria, Áo và Jordan ở vòng bảng. Messi chưa đá chính, nhưng chỉ vài phút xuất hiện cũng đủ khiến đối thủ gục ngã.