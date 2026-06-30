Messi dự đoán ngôi sao của MU sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 30/06/2026 08:39

Lionel Messi đã chỉ đích danh một cầu thủ người Anh không được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào đội tuyển dự World Cup 2026. Theo đó, đội trưởng tuyển Argentina từng dự đoán Mason Mount sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, sáu năm sau, tiền vệ của Manchester United này lại vắng mặt trong đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026, khi không được HLV Thomas Tuchel chọn vào danh sách 26 cầu thủ.

Hiện tại đã 27 tuổi, ngôi sao của MU Mason Mount đáng lẽ đang ở đỉnh cao phong độ, khi anh từng tạo ra tầm ảnh hưởng lớn trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Chelsea. Mount đã đột phá vào đội một của Chelsea năm 2019 và có một sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Những màn trình diễn của Mount đã nhận được nhiều lời khen ngợi, kể cả từ chính Messi, người từng 8 lần giành Quả bóng vàng thế giới

Lionel Messi, người vẫn đang thi đấu rất tốt tại World Cup 2026, đã được hỏi trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 với Topps về danh sách 15 cầu thủ trẻ mà anh tin là thế hệ ngôi sao toàn cầu tiếp theo. Messi đã cho "ra mắt" hạng mục "những tài năng trẻ đang lên", trong đó có Mason Mount, người mới chỉ có trận ra mắt Champions League vài tháng trước đó.

Messi từng tin rằng Mount sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Huyền thoại của Barcelona đã dành cho cầu thủ trẻ khi đó lời khen ngợi tuyệt vời nhất: "Sau khi xem Mason Mount thi đấu, tôi thấy anh ấy có tiềm năng trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất". Lời khen ngợi khiến Mount không nói nên lời và anh tiết lộ ban đầu anh không tin đó là sự thật.

Mason Mount chia sẻ, "Khi bạn nhìn thấy và đọc được những điều như vậy, nó sẽ thôi thúc bạn muốn ngày càng tiến bộ hơn. Hy vọng tôi có thể làm được điều đó". Trong một thời gian ngắn, dự đoán của Messi dường như đã trở thành sự thật. Mount ra sân 53 trận dưới thời HLV Frank Lampard trong mùa giải đột phá của anh tại Chelsea, ghi được 8 bàn thắng.

Ở mùa giải tiếp theo, dưới thời HLV hiện tại của đội tuyển Anh Thomas Tuchel, Mount đóng vai trò quan trọng giúp Chelsea giành chức vô địch Champions League lần thứ hai trong lịch sử, ghi được 9 bàn thắng trong 54 trận đấu.

Mount tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong mùa giải thứ ba của mình. Tuy nhiên, sau khi Chelsea được BlueCo mua lại, thời gian thi đấu của tiền vệ người Anh này giảm mạnh và anh quyết định gia nhập Manchester United vào tháng 7 năm 2023, chấm dứt 18 năm gắn bó với đội bóng phía tây London.

Mason Mount (trái) không được HLV Thomas Tuchel (phải) gọi vào tuyển Anh dự World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Kể từ khi đến Old Trafford, sự nghiệp của Mount đã bị gián đoạn bởi chấn thương. Anh chỉ chơi 54 trận ở Premier League trong ba mùa giải, việc liên tục ra vào đội hình chính khiến Mount không bao giờ có thể giành được một vị trí thường xuyên trong đội hình hoặc trở thành một cầu thủ chủ chốt.

Do đó, lần cuối cùng Mount được triệu tập vào đội tuyển Anh là vào tháng 3 năm 2023, khi anh vẫn còn đang chơi cho Chelsea. Cả HLV Gareth Southgate lẫn người kế nhiệm Tuchel đều không cho rằng màn trình diễn của Mount kể từ đó xứng đáng giúp anh có lần thứ 37 khoác áo đội tuyển quốc gia.

Điều đó đồng nghĩa với việc Mason Mount đã bỏ lỡ cả Euro 2024 và World Cup 2026 và những bình luận của Lionel Messi đã không thành hiện thực...