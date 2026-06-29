MU ra thông báo về ngôi sao dính chấn thương nặng nhất cuộc đời 1 cầu thủ 29/06/2026 10:27

Tiền vệ Manuel Ugarte của MU ​​sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài sau khi bị chấn thương dây chằng đầu gối trong trận đội tuyển Uruguay của anh thua Tây Ban Nha 0-1 và bị loại khỏi World Cup 2026. Tiền vệ của MU đã tiếp đất không đúng tư thế ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp và được các nhân viên y tế chăm sóc khá lâu trước khi được cáng ra khỏi sân.

Và giờ đây, người ta đã xác nhận rằng Manuel Ugarte, người rất đau khổ khi rời sân, đã bị chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Các nguồn tin ở Uruguay cho biết kết quả chụp MRI đã xác nhận chấn thương này của Ugarte, một tin tức sẽ giáng một đòn nặng nề vào MU.

Sau đó, MU đã đưa ra một thông cáo xác nhận Manuel Ugarte đã bị chấn thương dây chằng đầu gối tại World Cup 2026 nhưng không tiết lộ chi tiết về thời gian dự kiến ​​trở lại, đồng thời cho biết việc đánh giá chấn thương vẫn đang được tiến hành.

Ngôi sao của MU Ugarte đá chính cả 3 trận cho tuyển Uruguay tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Thông cáo của họ có nội dung: "Manchester United xác nhận Manuel Ugarte đã bị chấn thương dây chằng đầu gối khi khoác áo đội tuyển Uruguay trong trận đấu vòng bảng World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Chúng tôi đang tiến hành đánh giá mức độ chấn thương của Ugarte để xác định phương pháp điều trị tốt nhất và thời gian phục hồi chức năng".

Manuel Ugarte gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào mùa hè năm 2024 nhưng không gây ấn tượng. Có thông tin cho rằng MU sẽ bán Ugarte vào mùa hè này như một phần trong kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà Ugarte gặp phải hiện nay khiến điều đó chắc chắn không thể xảy ra

Cựu tiền vệ của Paris Saint-Germain Ugarte đá chính cả ba trận đấu của Uruguay tại World Cup 2026. Trận thua 1-0 trước Tây Ban Nha đã khiến Uruguay sớm bị loại khỏi giải đấu sau khi chỉ giành được hai điểm từ ba trận đấu ở bảng H. Mùa giải trước, Ugarte chỉ đá chính 8 trận đấu cho MU ở Premier League và không ra sân trận nào kể từ trận thua 1-2 trên sân nhà Old Trafford trước Leeds vào giữa tháng Tư.

Tiền vệ của MU Manuel Ugarte cũng đăng tải trên mạng xã hội vào Chủ nhật (giờ Mỹ), thừa nhận việc phải chịu "chấn thương nghiêm trọng nhất mà một cầu thủ bóng đá có thể gặp phải" đã đẩy anh vào "tình trạng tồi tệ nhất".

Manuel Ugarte ôm mặt thất vọng cùng cực khi bị cáng ra khỏi sân. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Vài ngày đã trôi qua kể từ khi mọi chuyện xảy ra", Manuel Ugarte viết trên Instagram, "Phải chịu đựng chấn thương nghiêm trọng nhất mà một cầu thủ bóng đá có thể gặp phải trong một trong những trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử đất nước tôi, và chứng kiến ​​trận đấu kết thúc theo cách này mà không thể ở lại trên sân và cổ vũ đồng đội cho đến tiếng còi mãn cuộc, là điều sẽ ám ảnh tôi suốt đời.

Việc sự nghiệp chạm đáy sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn về mọi mặt, và tôi thực sự tin điều đó đúng trong trường hợp này. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi cuộc sống muốn bạn dừng lại, nó sẽ tìm cách để bạn biết điều đó. Việc của tôi là phải nhìn nhận những điều tích cực từ chuyện này.

Thành công trong cuộc sống là bắt đầu lại mỗi khi vấp ngã. Tôi vô cùng biết ơn @aufoficial và @manutd vì đã luôn bên cạnh tôi từ lúc sự việc xảy ra. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè và tất cả mọi người đã gửi những lời động viên trong thời gian này. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".