Ronaldo báo động đỏ, Bồ Đào Nha nguy cơ dừng bước 28/06/2026 12:01

Trận hòa 0-0 của Bồ Đào Nha trước Colombia ở lượt cuối bảng K diễn ra tại Florida khiến Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội nhận về lời cảnh báo nghiêm khắc trước chặng đường loại trực tiếp.

Dù sở hữu nhiều ngôi sao tấn công như Ronaldo, Joao Felix, Bruno Fernandes hay Ruben Neves, đại diện châu Âu vẫn bất lực trước hàng phòng ngự kín kẽ của Colombia. Họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu sự chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng, đành chấp nhận chia điểm trong một trận cầu bế tắc.

Đáng chú ý, đây là trận thứ hai Bồ Đào Nha không thể ghi bàn tại vòng bảng. Trước đó, thầy trò HLV Roberto Martinez cũng bị CHDC Congo cầm hòa với tỷ số 0-0. Toàn bộ 5 bàn thắng của đội tuyển này đều xuất hiện trong màn hủy diệt Uzbekistan 5-0, trận đấu Ronaldo lập cú đúp, còn Nuno Mendes, Rafael Leao và một pha phản lưới nhà của Abduvohid Nematov góp phần tạo nên chiến thắng đậm nhất của họ.

Ronaldo và đồng đội không thể ghi bàn trong 2 trận. Ảnh: EPA.

Việc chỉ đứng nhì bảng K khiến hành trình của Selecao châu Âu trở nên đầy chông gai. Đối thủ ở vòng 32 đội là Croatia, một tập thể giàu kinh nghiệm và luôn rất khó chịu ở các giải đấu lớn. Nếu vượt qua thử thách này, Ronaldo và đồng đội nhiều khả năng sẽ chạm trán Tây Ban Nha ngay tại vòng 16 đội.

World Cup vẫn là danh hiệu lớn duy nhất Ronaldo chưa thể chinh phục. Ở tuổi 41, anh đã góp mặt tại sáu kỳ World Cup và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở cả sáu giải đấu liên tiếp. Tuy nhiên, nếu hàng công Bồ Đào Nha tiếp tục sa sút, giấc mơ vô địch của CR7 hoàn toàn có thể khép lại sớm hơn kỳ vọng.