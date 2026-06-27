Nhật Bản đụng độ Brazil và giấc mơ vô địch World Cup 27/06/2026 06:39

(PLO)- Sau loạt trận bất bại ở vòng bảng và giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026, tuyển Nhật Bản sẽ đối mặt thử thách khắc nghiệt nhất mang tên Brazil.

Dù chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng F, đại diện châu Á Nhật Bản vẫn tràn đầy niềm tin rằng họ đủ sức đánh bại đội tuyển giàu truyền thống nhất lịch sử World Cup, mở ra một cơ hội viết nên chuyện cổ tích hiện đại cho bóng đá xứ sở mặt trời mọc.

Nhật Bản bất bại và cuộc hẹn định mệnh với Brazil

Đội tuyển Nhật Bản đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên tại World Cup 2026 khi giành quyền góp mặt ở vòng 32 đội sau trận hòa Thụy Điển 1-1 trên sân Dallas. Kết quả này giúp Samurai Blue khép lại vòng bảng với 5 điểm, đứng thứ hai bảng F sau Hà Lan, đội dẫn đầu với 7 điểm.

Việc chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng đồng nghĩa Nhật Bản phải bước vào thử thách khó nhất có thể khi đối thủ phía trước là Brazil, đội đã thống trị bảng C và được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Cuộc đại chiến được ấn định diễn ra vào ngày 30-6 trở thành một trong những trận cầu đáng xem nhất kể từ đầu giải.

Thầy trò HLV Hajime Moriyasu sớm giành vé vào vòng knock out. Ảnh: FF.

Gặp gã khổng lồ Nam Mỹ sớm hơn kỳ vọng, không khí trong nội bộ đội tuyển Nhật Bản vẫn đầy tự tin. Ba trận đấu vòng bảng đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của đại diện châu Á. Họ cầm hòa Hà Lan 2-2 trong ngày ra quân, thắng đậm Tunisia 4-0 rồi chia điểm với Thụy Điển để khép lại hành trình bất bại.

Tiền đạo Daizen Maeda, người ghi bàn vào lưới Thụy Điển, khẳng định Brazil là thử thách cực lớn nhưng không phải đối thủ bất khả chiến bại. "Tất nhiên đây là một trận đấu rất khó khăn. Nhưng nếu chúng tôi chơi đúng với lối những gì đã xây dựng, tôi tin Nhật Bản có thể giành chiến thắng. Toàn đội sẽ hồi phục thật tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho trận đấu này", chân sút đang khoác áo Celtic chia sẻ.

Tinh thần ấy phản ánh tham vọng mà Nhật Bản đã theo đuổi từ trước khi World Cup khởi tranh. Mục tiêu của họ chưa bao giờ dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng. Samurai Blue muốn tiến thật sâu, thậm chí cạnh tranh chức vô địch.

Bóng đá Nhật không ngần ngại đặt mục tiêu vô địch Cúp thế giới. Ảnh: FF.

Cuộc đối đầu mang ý nghĩa vượt xa một trận đấu

Đứng nhì bảng chắc chắn không phải điều Nhật Bản mong muốn. Nếu giành ngôi đầu, hành trình lý thuyết của họ sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm thay đổi niềm tin của toàn đội.

Trong nhiều năm qua, bóng đá Nhật Bản luôn theo đuổi triết lý rằng họ đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đội tuyển nào trên thế giới. Muốn chứng minh điều đó, chẳng còn bài kiểm tra nào giá trị hơn việc đánh bại Brazil - đội tuyển từng năm lần vô địch World Cup.

Cuộc chạm trán lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt về mặt lịch sử. Sự phát triển của bóng đá Nhật Bản có dấu ấn rất lớn từ Brazil, đặc biệt kể từ khi huyền thoại Zico đặt chân tới Nhật năm 1991 để góp phần xây dựng nền móng cho J-League cũng như truyền cảm hứng cho cả một thế hệ cầu thủ.

Vinicius và đồng đội Brazil không dễ bắt nạt người Nhật. Ảnh: FF.

Từ lần đầu dự World Cup năm 1998, Nhật Bản từng bước chuyển mình từ một đội bóng non trẻ thành cái tên thường xuyên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Hiện nay, Samurai Blue sở hữu lối chơi kiểm soát bóng hiện đại, phối hợp tốc độ và đầy sáng tạo.

Trận hòa Thụy Điển hay những gì họ trình diễn trước Tunisia và Hà Lan cũng cho thấy đây không còn là đội bóng chỉ biết phòng ngự phản công. Nhật Bản sẵn sàng kiểm soát thế trận trước nhiều đối thủ và tạo ra những pha phối hợp đẹp mắt khiến người hâm mộ liên tưởng đến phong cách bóng đá Nam Mỹ.

Giờ đây, trước mắt Nhật Bản là đối thủ lớn Brazil, đội bóng từng tạo nên chuẩn mực cho thứ bóng đá giàu cảm hứng ấy.