Đội hình trong mơ của MU gặp Hull City ở vòng 1 Premier League 26/06/2026 07:39

(PLO)- Đội hình trong mơ của Michael Carrick trong trận MU gặp Hull City, với sự góp mặt của bộ đôi trị giá 87 triệu bảng Anh cùng đá chính.

MU sẽ đối đầu với Hull City trong trận mở màn Premier League 2026 - 2027 vào tháng 8 tới. Chuyến làm khách của MU đến sân MKM sẽ thiết lập nhịp độ cho giai đoạn đầu mùa giải, tạo cơ hội cho "quỷ đỏ" thành Manchester tích lũy động lực trước một mùa giải dài.

Những thành tích đáng kể của HLV Michael Carrick mùa giải trước đã giúp MU giành quyền tham dự Champions League lần đầu tiên sau nhiều năm. Carrick sở hữu thành tích xuất sắc kể từ khi đảm nhiệm vị trí HLV tạm quyền của MU vào tháng Giêng, với 12 chiến thắng trong 17 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh và chỉ thua 2 trận, đạt tỷ lệ thắng 70,6%. Cựu tiền vệ người Anh đã được ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford trao hợp đồng chính thức vào tháng trước.

Nhưng kỳ vọng dành cho Carrick mùa giải này sẽ cao hơn đáng kể khi ông đang nắm giữ vị trí HLV trưởng chính thức của Manchester United. Carrick cần phải duy trì phong độ tương tự trong thời gian dài hơn, đồng thời hòa nhập tốt với một số tân binh. Manchester United dự kiến ​​sẽ hoạt động tích cực trong những tuần tới trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, với nhiều mục tiêu được nhắc đến. Và Carrick sẽ có trong tay một đội hình mạnh hơn so với khi ông tiếp quản hồi tháng Giêng.

Tờ Mirror Football sẽ phân tích đội hình dự kiến ​​của MU trong trận đấu với Hull City mở màn mùa giải Premier League mới, với một số tân binh tiềm năng đang được xem xét cho vị trí đá chính.

Ederson gần như chắc chắn gia nhập Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ederson ra mắt

Ngôi sao người Brazil Ederson chuẩn bị trở thành bản hợp đồng đầu tiên của MU trong mùa hè này. Đầu tháng này, MU đã đạt được thỏa thuận với Atalanta để chiêu mộ Ederson với giá khoảng 35 triệu bảng Anh cộng thêm 3,8 triệu bảng Anh phụ phí.

Ederson mới đây thừa nhận thương vụ "gần như đã hoàn tất". Với sự ra đi của Casemiro và tương lai chưa rõ ràng của Manuel Ugarte, cầu thủ 26 tuổi Ederson dự kiến ​​sẽ tạo thành một nửa của bộ đôi tiền vệ trong ngày khai mạc mùa giải mới, đánh dấu màn ra mắt của anh tại bóng đá Anh.

Ederson được triệu tập vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 vào phút chót để thay thế cho Wesley bị chấn thương. Ederson đã có trận ra mắt World Cup khi vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 3-0 của Brazil trước Haiti, điều đó có nghĩa là anh sẽ sung mãn khi chiến dịch mới bắt đầu.

2. Phương án thay thế Fernandes

Felix Nmecha đang chơi xuất sắc tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ai cũng biết MU đang rất muốn chiêu mộ thêm một tiền vệ nữa để đá cặp với Ederson ở khu vực giữa sân trong mùa hè này. Mateus Fernandes của West Ham là mục tiêu hàng đầu của MU ở vị trí tiền vệ trong những tuần gần đây, sau khi gây ấn tượng ở mùa giải trước bất chấp CLB của anh là West Ham xuống hạng.

Dù đáp ứng được nhiều tiêu chí của Carrick, cầu thủ 21 tuổi Fernandes sẽ có mức phí chuyển nhượng khá cao, khoảng 80 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, Manchester United sẽ không bị ép giá, bởi họ đã rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Anh Elliot Anderson vì lý do tương tự.

Nếu MU cho rằng Fernandes quá đắt ở mức giá đó, Felix Nmecha của Borussia Dortmund là một lựa chọn thay thế xuất sắc. Cầu thủ 25 tuổi, trưởng thành từ học viện Manchester City, hiện đang gây ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo đội tuyển quốc gia Đức tại World Cup 2026.

Những màn trình diễn điềm tĩnh của Nmecha ở vị trí tiền vệ trung tâm chính xác là những gì Carrick cần cho mùa giải tới. Theo các nguồn tin, mức phí khoảng 52 triệu bảng là đủ để thuyết phục Dortmund bán Nmecha, đồng thời cho phép MU sử dụng số tiền còn lại từ việc không mua Fernandes với giá 80 triệu bảng để tăng cường các vị trí khác trong đội hình.

3. Về một ngôi sao khác của West Ham

Summerville đã ghi 2 bàn tại World Cup 2026. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Fernandes không phải là ngôi sao duy nhất của West Ham thu hút sự quan tâm từ Manchester United. Được biết, tiền vệ cánh trái người Hà Lan Crysencio Summerville cũng đã lọt vào tầm ngắm của ban lãnh đạo đội chủ Old Trafford.

Theo các nguồn tin, West Ham cần huy động khoảng 120 triệu bảng thông qua việc bán cầu thủ trong mùa hè này do xuống hạng Championship. Summerville có thể chiếm gần một nửa số tiền đó với mức định giá 50 triệu bảng Anh, cho thấy CLB thành London có thể sẵn sàng chấp nhận những lời đề nghị trong tầm giá này.

Cầu thủ 24 tuổi Summerville đã ghi hai bàn thắng cho Hà Lan trong hai lần ra sân tại World Cup, cho thấy mối nguy hiểm mà anh có thể tạo ra ở hàng công. Với những màn trình diễn ấn tượng đó, Manchester United cần phải hành động nhanh chóng sau khi World Cup kết thúc để chiêu mộ Summerville, trong bối cảnh AS Roma cũng đang thể hiện sự quan tâm đến cầu thủ này.

Nếu Summerville gia nhập MU, anh có thể được cho hòa nhập dần dần thay vì được đưa thẳng vào đội hình xuất phát, bởi Patrick Dorgu đã khẳng định vị trí số một ở cánh trái kể từ khi Carrick nắm quyền. Cầu thủ người Hà Lan vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng khi vào sân từ băng ghế dự bị.

4. Carrick có quá nhiều lựa chọn

Carrick đang được kỳ vọng rất lớn tại MU. ẢNH: PA WIRE

Carrick có thể sẽ phải đối mặt với nhiều lựa chọn khó khăn khi xếp đội hình xuất phát của Manchester United đối đầu với đội bóng của Sergej Jakirovic trong ngày khai mạc. Điều đó có thể dẫn đến một số quyết định khó khăn, nhưng một đội hình mạnh sẽ rất quan trọng để cạnh tranh ở nhiều giải đấu mùa này, với những cái tên như Summerville (nếu được ký hợp đồng), Kobbie Mainoo và Benjamin Sesko đều sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong tương lai.

Đội hình xuất phát trong mơ của Manchester United gặp Hull City: Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Luke Shaw; Felix Nmecha, Ederson; Amad, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo.