Arsenal xác nhận hoàn tất vụ chuyển nhượng giá 34,5 triệu bảng Anh 26/06/2026 11:33

Arsenal không có ý định ngủ quên trên chiến thắng sau khi giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau hơn 20 năm ở mùa giải trước và đã bắt đầu tăng cường đội hình cho HLV Mikel Arteta. Arsenal đã biến hợp đồng cho mượn của Piero Hincapie thành hợp đồng mua đứt, kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 40 triệu euro (34,5 triệu bảng) cộng thêm các khoản phụ phí để giữ chân hậu vệ này.

Hincapie gia nhập Arsenal hồi tháng 9 năm ngoái từ Bayer Leverkusen, ban đầu theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, việc đội chủ sân Emirates "biến" cầu thủ người Ecuador này thành thành viên chính thức của đội hình Mikel Arteta từ lâu được coi là điều chắc chắn, sau khi cầu thủ 24 tuổi này gây ấn tượng mạnh mẽ ở mùa giải trước.

Hincapie có 25 lần ra sân ở Premier League, góp phần giúp "pháo thủ thành London" giành chức vô địch quốc nội đầu tiên kể từ năm 2004. Arsenal đã kích hoạt điều khoản mua đứt Hincapie trong bối cảnh Real Madrid được cho là rất muốn có anh.

Hincapie chính thức trở thành thành viên của "pháo thủ" thành London. ẢNH: ARSENAL FC

Nhưng Hincapie đã cam kết tương lai của mình với Arsenal bằng việc ký hợp đồng đến năm 2031. Arsenal đã xác nhận vụ chuyển nhượng của Hincapie sẽ chính thức hoàn tất vào ngày 1 tháng 7. Hậu vệ này hiện đang tham dự World Cup cùng đội tuyển Ecuador.

Trong khi đó, Morgan Rogers đang nổi lên như một mục tiêu hàng đầu của nhà vô địch Ngoại hạng Anh, tuy nhiên, bất kỳ thương vụ nào để đưa tiền vệ tấn công này rời khỏi Aston Villa đều sẽ có giá rất cao. Ngôi sao người Anh hiện đang tham dự World Cup 2026. Bradley Barcola của Paris Saint-Germain cũng là một cầu thủ mà Arsenal quan tâm, trong lúc "pháo thủ" thành London có thể bán Gabriel Martinelli và Leandro Trossard.