Vòng knock out World Cup: Brazil chạm trán kẻ từng hạ gục mình, Hà Lan đụng độ hiện tượng 26/06/2026 13:32

(PLO)- World Cup 2026 bắt đầu bước vào giai đoạn hấp dẫn khi bốn cặp đấu đầu tiên của vòng 32 đội đã chính thức được xác định.

Sau khi nhiều bảng đấu hoàn tất lượt trận cuối, người hâm mộ sớm được chứng kiến hàng loạt màn so tài hứa hẹn bùng nổ giữa những đội tuyển giàu tham vọng ở World Cup mùa hè này.

Tâm điểm chắc chắn là cuộc đối đầu giữa Brazil và Nhật Bản. Đội bóng Nam Mỹ tiến vào vòng knock out với tư cách nhất bảng C, trong khi đại diện châu Á đứng nhì bảng F.

Đây được xem là thử thách cực đại với Nhật Bản trên hành trình chinh phục cột mốc lịch sử là lần đầu góp mặt ở tứ kết World Cup. Tuy nhiên, Brazil cũng có lý do để thận trọng khi từng thất bại 2-3 trước chính Nhật Bản trong lần chạm trán gần nhất tại Tokyo.

Ứng viên vô địch Brazil chạm trán Nhật Bản là trận cầu knock out rất đáng xem. Ảnh: EPA.

Một cặp đấu đáng chú ý khác là màn so tài giữa Nam Phi và Canada. Cả hai đều không được xếp vào nhóm ứng viên vô địch, vì vậy đây là cơ hội rất lớn để viết tiếp chuyện cổ tích tại giải đấu năm nay. Với tương quan lực lượng khá cân bằng, trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra quyết liệt và khó lường đến những phút cuối.

Ở một nhánh đấu khác, Hà Lan sẽ chạm trán Morocco trong trận cầu được đánh giá ngang tài ngang sức. "Cơn lốc màu da cam" luôn nằm trong nhóm ứng viên cạnh tranh chức vô địch, trong khi Morocco từng gây chấn động thế giới khi lọt vào bán kết World Cup gần nhất. Sự tự tin cùng lối chơi giàu tốc độ của đại diện châu Phi hứa hẹn sẽ tạo nên thử thách lớn cho Hà Lan.

Morocco một mất một còn với Hà Lan. Ảnh: EPA.

Cặp đấu còn lại là cuộc chạm trán giữa chủ nhà Mỹ và Bosnia & Herzegovina. Đội tuyển Mỹ giành vé sớm sau hai chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng, trước khi chủ động xoay tua đội hình trong thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù vậy, Bosnia chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi đã chứng minh thực lực bằng việc vượt qua vòng bảng đầy thuyết phục.