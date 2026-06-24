Ronaldo nổi nóng vì Messi: “Câu hỏi vô nghĩa!” 24/06/2026 15:54

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã có màn đáp trả hoàn hảo trước những chỉ trích nhắm vào bản thân và tuyển Bồ Đào Nha bằng cú đúp trong chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Uzbekistan tại World Cup 2026.

Sau cơn mưa gôn của Bồ Đào Nha, điều khiến dư luận chú ý lại đến từ phản ứng đầy bất ngờ của siêu sao 41 tuổi Ronaldo khi được hỏi về khả năng chạm trán Lionel Messi.

Sau trận hòa 1-1 gây thất vọng trước CHDC Congo ở ngày ra quân, Bồ Đào Nha trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích. Ronaldo bị đặt dấu hỏi về tuổi tác và khả năng đóng góp, còn HLV Roberto Martinez chịu áp lực lớn vì cách vận hành đội bóng. Trên sân Houston, tất cả những nghi ngờ đó nhanh chóng bị dập tắt.

Ronaldo mở màn cho chiến thắng đậm của Selecao châu Âu, góp phần giúp đội nhà áp đảo hoàn toàn đối thủ Trung Á. Nuno Mendes, Rafael Leao cùng một bàn phản lưới của Uzbekistan hoàn tất bữa tiệc bàn thắng cho Bồ Đào Nha.

CR7 lập cú đúp trong chiến thắng đậm của Bồ Đào Nha trước đối thủ yếu Uzbekistan. Ảnh: EPA.

Hai pha lập công trước Uzbekistan cũng giúp Ronaldo đi vào lịch sử World Cup. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau, từ năm 2006 đến 2026. Ở tuổi 41 và 138 ngày, CR7 đồng thời trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng ghi bàn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, chỉ xếp sau huyền thoại Roger Milla của Cameroon.

Dẫu vậy, câu chuyện gây chú ý nhất lại xuất hiện trong khu vực phỏng vấn sau trận. Khi được hỏi liệu có mong muốn đối đầu với Lionel Messi tại World Cup 2026 hay không, Ronaldo tỏ ra khá bất ngờ.

“Tôi thực sự không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào, bởi nó hơi... vô nghĩa,” Ronaldo nói trước khi mỉm cười. Phát biểu này ngay lập tức gây bão trên các nền tảng mạng xã hội. Cuộc cạnh tranh giữa Ronaldo và Messi đã kéo dài gần hai thập kỷ, vì vậy bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến hai siêu sao đều thu hút sự chú ý đặc biệt.

Messi đang rất nổi ở World Cup 2026 sau hai trận đã ghi 5 bàn. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, Ronaldo nhanh chóng làm rõ quan điểm của mình. Anh cho biết sẽ rất thú vị nếu cuộc đối đầu đó diễn ra, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup.

“Dĩ nhiên sẽ rất tuyệt nếu điều đó xảy ra. Nhưng điều quan trọng nhất hôm nay là chiến thắng. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng và giờ phải tập trung cho những trận đấu phía trước”, đội trưởng Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Ronaldo cũng đề cập đến những chỉ trích mà anh và đội tuyển phải hứng chịu trong tuần qua. Theo chân sút kỳ cựu này, đó là điều đã trở nên quen thuộc suốt sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm.

Ngôi sao Bồ Đào Nha bình thản trước mọi sóng gió. Ảnh: EPA.

“Khi mọi chuyện thuận lợi, Cristiano chơi rất hay. Khi kết quả không tốt, người ta lại bảo tôi đã già và nên giải nghệ. Mọi thứ luôn diễn ra như vậy,” anh chia sẻ.

Dù vậy, CR7 khẳng định phản ứng trên sân mới là câu trả lời giá trị nhất. Với cú đúp trước Uzbekistan cùng màn trình diễn thuyết phục của toàn đội, Bồ Đào Nha đã lấy lại quyền tự quyết tại bảng K. Và trong khi thế giới vẫn còn tranh luận về Messi, Ronaldo tiếp tục làm điều anh giỏi nhất là ghi bàn, phá kỷ lục và khiến mọi ánh mắt phải hướng về mình.