Ronaldo chưa ghi bàn cũng bình thường thôi 23/06/2026 18:10

(PLO)- Tuyển Congo khỏe, lại được đá dưới thời tiết nắng nóng cực đoan quen thuộc nên việc Ronaldo không thể ghi bàn cũng không có gì ngạc nhiên

Bồ Đào Nha đã hòa Congo 1-1 ở trận mở màn World Cup 2026.

Những đội bóng châu Phi có lợi thế rất rõ ở World Cup 2026 nhờ thời tiết nắng nóng cực đoan. Thời tiết nắng nóng thì nhiều đội châu Âu sẽ rất khó đá, nhưng châu Phi thì là sở trưởng của họ rồi.

Ronaldo không thể ghi bàn nổi trước sức mạnh của Congo. Ảnh: FIFA

Tuyển Congo chứ đâu phải tuyển Brunei hay Timor Leste mà Bồ Đào Nha muốn thắng là thắng.

Cape Verde, tân binh của World Cup, một đảo quốc nằm về phía Tây châu Phi trên biển Đại Tây dương dân số chừng 530 ngàn người. Vậy mà tuyển Tây Ban Nha và Uruguay hùng mạnh cũng không thắng được họ. Congo đâu “chấp đá 1 chân” với Bồ Đào Nha mà Ronaldo và đồng đội có thể “dội mưa gôn” vào đội bóng châu Phi này.

Điều đáng nói hơn nữa là hơn thập niên nay, các đội châu Phi không còn chơi bóng hồn nhiên, vô tư, họ được các nhà cầm quân châu Âu dẫn dắt nên rất thực dụng, không dễ đánh bại họ.

Trận đầu Bồ Đào Nha không thể thắng được Congo, thế là Ronaldo bị chỉ trích vì không ghi bàn vào lưới.

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Sau khi bị Congo cầm hòa, người dân Bồ Đào Nha lại thể hiện “tình yêu bóng đá chiến thắng”. Cứ ra sân là phải thắng, đá là thắng, thắng trận, thắng giải, vô địch...như thế mới vừa lòng số đông cổ động viên.

Một giải đấu thì ai cũng mạnh cả, ai cũng toan tính theo cách mình. World Cup 2026 diễn ra vào mùa hè cực điểm nắng nóng ở Bắc Mỹ, điều này là rất ưu thế cho những đại diện châu Phi. Họ đã liên tục tạo bất ngờ. Ronaldo hay tuyển Bồ Đào Nha không dễ gì đánh bại họ.