Sét đánh, mưa xối xả buộc trận Pháp - Iraq dừng khẩn cấp 23/06/2026 07:32

(PLO)- Một sự cố thời tiết nghiêm trọng đã khiến trận đấu giữa Pháp và Iraq tại bảng I World Cup 2026 rơi vào tình trạng gián đoạn bất ngờ.

Khi hiệp hai còn chưa thể bắt đầu, ban tổ chức buộc phải hoãn trận đấu giữa tuyển Pháp và Iraq vì giông bão dữ dội xuất hiện quanh khu vực sân vận động Philadelphia.

Trước khi thời tiết chuyển biến xấu, tuyển Pháp đang kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đoàn quân áo lam vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của đội trưởng Kylian Mbappe ở phút 14. Bàn thắng sớm giúp đại diện châu Âu thi đấu đầy tự tin và liên tục tạo sức ép lên phần sân Iraq.

Mbappe giúp tuyển Pháp dẫn trước 1-0 trong hiệp một và trận đấu tạm dừng do ảnh hưởng thời tiết. Ảnh: EPA.

Trong 45 phút đầu tiên, Pháp tung ra nhiều pha dứt điểm nguy hiểm và nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội. Dù vậy, Iraq vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu bền bỉ khi tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hạn chế tối đa số cơ hội thực sự rõ rệt mà đối thủ tạo ra. Đại diện Tây Á gặp nhiều khó khăn trong khâu tấn công và chưa thể tìm được lời giải trước hàng thủ đối phương.

Bước ngoặt đến ngay trong giờ nghỉ. Những đám mây đen nhanh chóng bao phủ bầu trời Philadelphia trước khi mưa lớn và sấm sét xuất hiện. Hệ thống cảnh báo khẩn cấp lập tức được kích hoạt bên trong sân vận động. Thông báo trên màn hình lớn yêu cầu khán giả rời khỏi khu vực khán đài nhằm bảo đảm an toàn.

Dembele ghi bàn thứ 3 cho tuyển Pháp. Ảnh: EPA.

Các trọng tài sau đó quyết định kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp thêm 30 phút. Chính quyền địa phương cũng phát đi cảnh báo ngập lụt do lượng mưa lớn kèm giông mạnh. Theo dự báo, tình trạng thời tiết cực đoan có thể tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều trận đấu World Cup diễn ra trên lãnh thổ Mỹ trong những ngày tới, khiến ban tổ chức phải theo dõi sát diễn biến khí tượng từng giờ.

Sau gần 2 giờ tạm hoãn, hiệp hai trận Pháp – Iraq đã trở lại. Mbappe ghi thêm một bàn nữa, cùng một pha lập công của Dembele giúp Gà trống Gaulois tạm dẫn 3-0 từ phút 70.