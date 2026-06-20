Haaland và dàn sao trẻ gây sốc ở World Cup 2026 20/06/2026 06:39

(PLO)- Những gương mặt lần đầu góp mặt tại World Cup 2026 đang tạo nên làn sóng đặc biệt trên đất Mỹ, sau khi cả 48 đội bóng mạnh nhất thế giới đều ra quân.

Từ những siêu sao được kỳ vọng như Erling Haaland cho đến các tài năng trẻ còn rất ít tên tuổi, tất cả đều để lại dấu ấn đậm nét ngay sau lượt trận ra quân, biến vòng chung kết World Cup 2026 thành sân khấu của một thế hệ mới đầy hứa hẹn.

Những màn ra mắt khiến cả World Cup phải chú ý

Cúp thế giới luôn là nơi những huyền thoại được sinh ra và năm 2026 đang chứng kiến sự xuất hiện của một lớp cầu thủ mới sẵn sàng bước lên ánh đèn sân khấu. Ngay trong những loạt trận đầu tiên, rất nhiều tân binh đã gây ấn tượng mạnh bằng những màn trình diễn vượt xa kỳ vọng.

Câu chuyện truyền cảm hứng nhất có lẽ thuộc về Vozinha của Cabo Verde. Ở tuổi 40, khi nhiều thủ môn đã nghĩ tới chuyện giải nghệ, anh mới lần đầu được tận hưởng bầu không khí World Cup.

Vozinha của Cabo Verde tỏa sáng ở tuổi 40 trong lần đầu tiên dự World Cup. Ảnh: FF.

Trước đối thủ hùng mạnh Tây Ban Nha, Vozinha thực hiện tới bảy pha cứu thua xuất sắc, góp công lớn giúp đội bóng châu Phi giành trận hòa 0-0 đầy quả cảm. Màn trình diễn ấy nhanh chóng biến anh thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất sau lượt trận đầu tiên.

Nếu Vozinha là biểu tượng của sự bền bỉ thì Erling Haaland lại cho thấy đẳng cấp của một cỗ máy săn bàn. Trận gặp Iraq đánh dấu lần đầu tiên chân sút người Na Uy xuất hiện tại World Cup và anh chỉ mất chưa đầy nửa giờ để ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Haaland lập cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng 4-1 của Na Uy. Hai bàn thắng được ghi theo những cách rất quen thuộc với khả năng chọn vị trí thông minh, tận dụng khoảng trống và trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ.

Haaland đã lập cú đúp ở trận đầu tiên của World Cup 2026. Ảnh: FF.

Tại Philadelphia, Yan Diomande cũng tạo nên dấu ấn đặc biệt trong màu áo Bờ Biển Ngà. Dù mới 19 tuổi, cầu thủ chạy cánh này liên tục khuấy đảo hàng thủ Ecuador bằng tốc độ và kỹ thuật. Anh tạo ra năm cơ hội nguy hiểm, có bốn pha rê bóng thành công và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trong khi đó, Nestory Irankunda tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp của riêng mình. Sinh ra tại một trại tị nạn ở Tanzania trước khi cùng gia đình chuyển tới Úc, tiền đạo trẻ này đã ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của đội bóng xứ sở Chuột túi trước đối thủ lớn Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảnh khắc ấy chính là thành quả của hành trình vượt qua vô vàn khó khăn để chạm đến sân khấu lớn nhất hành tinh.

Thế hệ mới biết thay đổi cục diện giải đấu

Bên cạnh những màn trình diễn nổi bật kể trên, nhiều cầu thủ lần đầu dự World Cup cũng cho thấy họ hoàn toàn đủ khả năng trở thành tâm điểm của giải đấu.

Tân binh Olise ghi dấu ấn đẹp trong màu áo tuyển Pháp.

Ở đội tuyển Pháp, Michael Olise đã góp phần quan trọng vào chiến thắng 3-1 trước Senegal. Trong ngày Kylian Mbappe tiếp tục thu hút sự chú ý của giới truyền thông, chính Olise mới là người tạo ra bước ngoặt. Sau giờ nghỉ, cầu thủ của Bayern Munich được kéo vào trung lộ nhiều hơn và lập tức phát huy hiệu quả. Đường kiến tạo tinh tế dành cho Mbappe mở ra thế trận thuận lợi, đồng thời khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh trong đội hình Les Bleus.

Tại Mỹ, Folarin Balogun mang về niềm vui cho khán giả chủ nhà bằng cú đúp vào lưới Paraguay. Chiến thắng 4-1 giúp tuyển Mỹ có khởi đầu như mơ, còn Balogun trở thành cầu thủ Mỹ đầu tiên kể từ năm 1930 ghi hai bàn trong một trận đấu World Cup. Với khả năng dứt điểm sắc bén và sự tự tin ngày càng lớn, tiền đạo này đang được kỳ vọng sẽ đưa hàng công Mỹ tiến xa tại giải năm nay.

Một trong những cái tên gây bất ngờ nhất chính là Ayyoub Bouaddi của Morocco. Mới 18 tuổi nhưng tiền vệ này thi đấu cực kỳ chững chạc trong trận hòa với Brazil. Bouaddi hoạt động rộng khắp mặt sân, di chuyển gần 12 km và hoàn thành 59 đường chuyền. Điều đáng chú ý là anh hoàn toàn không lép vế khi đối đầu với những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Casemiro hay Bruno Guimaraes.

Nathaniel Brown mang đến làn gió mới ở tuyển Đức. Ảnh: EPA.

Đội tuyển Đức cũng trình làng một phát hiện thú vị mang tên Nathaniel Brown. Trong chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Curacao, hậu vệ trái này ghi một bàn thắng và đóng góp thêm một pha kiến tạo. Những pha dâng cao liên tục bên hành lang cánh trái giúp Brown trở thành điểm sáng nổi bật trong hệ thống của Julian Nagelsmann.

Ở khu vực Bắc Mỹ, Alexander Isak là đầu tàu của Thụy Điển. Tiền đạo này ghi một bàn và thực hiện hai pha kiến tạo trong chiến thắng 5-1 trước Tunisia. Cùng với Viktor Gyokeres và Yasin Ayari, Isak tạo nên bộ ba tân binh cực kỳ ấn tượng, giúp Thụy Điển trở thành một trong những đội bóng có màn ra mắt thuyết phục nhất vòng bảng.

Elijah Just "nhỏ mà có võ". Ảnh: EPA.

Cái tên cuối cùng là Elijah Just của New Zealand. Trong lần đầu tiên đội tuyển xứ Kiwi trở lại World Cup sau 16 năm chờ đợi, cầu thủ này lập cú đúp vào lưới Iran, góp công mang về trận hòa 2-2 đầy cảm xúc. Một trong hai bàn thắng của Just thậm chí đang được xem là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất giải.

Bên cạnh những siêu sao quen thuộc, một thế hệ mới đang bước ra ánh sáng ở World Cup 2026 và chuẩn bị viết nên những câu chuyện đáng nhớ nhất của mùa hè bóng đá năm nay.