Real Madrid chính thức công bố chiêu mộ ngôi sao của Liverpool 19/06/2026 12:21

Ibrahima Konate đã thẳng thừng từ chối gia hạn hợp đồng với Liverpool trước khi quyết định ký hợp đồng với Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do mùa hè này, khi anh đang cùng đội tuyển Pháp dự World Cup 2026. Real Madrid đã chính thức thông báo chiêu mộ thành công Ibrahima Konate theo dạng chuyển nhượng tự do từ Liverpool.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi Bernardo Silva cũng rời Manchester City để khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Konate, 27 tuổi, đã đồng ý ký hợp đồng bốn năm, gấp đôi thời hạn hợp đồng của Silva, nhưng ngắn hơn hai năm so với hợp đồng sáu năm mà Marc Cucurella sẽ ký với Real Madrid sau World Cup. Real Madrid cũng dự kiến ​​sẽ công bố việc ký hợp đồng với Denzel Dumfries trong bối cảnh họ tiếp tục cải tổ hàng phòng ngự.

Dani Carvajal và David Alaba sẽ rời Bernabeu khi hợp đồng của họ kết thúc vào tháng này. Dumfries và Konate sẽ thay thế vị trí của họ. Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, đã xác nhận hồi đầu tháng này Konate sẽ thi đấu cho CLB mùa giải tới nếu ông tái đắc cử chức chủ tịch. Ông mô tả Konate với tờ báo AS của Tây Ban Nha là "một trong những hậu vệ hàng đầu thế giới".

Konate đã ký hợp đồng với Real Madrid. ẢNH: FIFA

Thông báo đó được đưa ra vài ngày sau khi Liverpool xác nhận cầu thủ của họ sẽ rời CLB vào mùa hè này. Đội bóng vùng Merseyside cho biết: "Konate sẽ ra đi với lòng biết ơn và sự trân trọng của chúng tôi đối với những đóng góp mà anh ấy đã thực hiện, và tất cả mọi người tại CLB chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất trong tương lai".

Konate cũng chia sẻ một bức thư ngỏ gửi tới Liverpool trên Instagram. Hậu vệ người Pháp nói: "5 năm trước, tôi đến đây với tư cách là một cầu thủ trẻ với những giấc mơ lớn. Hôm nay, tôi ra đi với những kỷ niệm sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Được đại diện cho CLB này là một vinh dự.

Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời… thăng trầm, những chiếc cúp, thử thách, tình bạn trọn đời và những khoảnh khắc đau lòng sẽ mãi ở lại trong ký ức, không gì đau đớn hơn việc mất đi người anh em Diogo Jota.

Việc tôi mất cha vào năm nay là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng ngay cả trong gian khổ, sự tận tâm của tôi đối với CLB này vẫn không hề thay đổi. Trong những thời điểm khó khăn nhất, tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho chiếc áo đấu này.

Gửi đến các đồng đội, HLV, nhân viên và tất cả những người đứng sau hậu trường, cảm ơn vì đã giúp tôi trưởng thành mỗi ngày. Và gửi đến những người hâm mộ… cảm ơn vì tình yêu thương, năng lượng và sự ủng hộ tuyệt vời của các bạn.

Konate đã nói lời chia tay Liverpool. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Anfield thực sự là một nơi đặc biệt, và việc được thi đấu trước các bạn là điều tôi chưa bao giờ xem nhẹ. Tôi vô cùng buồn vì không có cơ hội nói lời tạm biệt với tất cả các bạn trong trận đấu cuối cùng. Lúc đó, tôi không biết đó sẽ là lần cuối cùng tôi khoác lên mình chiếc áo này và thi đấu trước các bạn.

Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi yêu quý tất cả các bạn và sẽ luôn mang Liverpool theo mình dù đi đến đâu. Đây không phải là lời tạm biệt dễ dàng, nhưng đã đến lúc cho một thử thách mới và một chương mới. Hẹn sớm gặp lại".