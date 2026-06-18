Ronaldo và giấc mơ gia nhập cùng 1 CLB với Messi 18/06/2026 08:57

(PLO)- Đây là cơ hội cuối cùng để Cristiano Ronaldo gia nhập cùng Lionel Messi và rời bỏ "CLB" mà anh ghét nhất.

Cristiano Ronaldo đã 41 tuổi và đang bắt đầu chiến dịch World Cup thứ sáu của mình với hy vọng cuối cùng cũng có thể chạm tay vào chiếc cúp mà anh đã khao khát suốt hai thập kỷ qua. Bang Texas, được mệnh danh là "Tiểu bang Ngôi sao Cô đơn", dường như là nơi lý tưởng để Cristiano Ronaldo bắt đầu hành trình cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Không cầu thủ nào trên thế giới khao khát có được chiếc huy hiệu vàng biểu tượng đó trên áo đấu quốc tế hơn Ronaldo. Lionel Messi đã có một chiếc, nhờ vào chiến thắng ngoạn mục của anh cùng đội tuyển Argentina tại World Cup Qatar 2022.

Và việc Messi rời Doha với giải thưởng cao quý nhất, trong khi Ronaldo một lần nữa trở về nhà trong nước mắt, nó càng làm tăng thêm động lực cho nỗi ám ảnh chinh phục thế giới của Ronaldo. Một sự nghiệp đã kéo dài hai thập kỷ và vẫn đang tiếp diễn, trong suốt thời gian này, CR7 đã đạt được những thành tích bóng đá đáng kinh ngạc, góp phần đưa môn thể thao này lên một tầm cao chưa từng có.

Ronaldo rời World Cup 2022 trong nước mắt... ẢNH: MIRROR/GETTY

Cristiano Ronaldo đã phá vỡ nhiều kỷ lục với một con số đáng kinh ngạc: 143 bàn thắng trong 228 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, một chức vô địch Euro 2016 và 29 danh hiệu lớn cùng Manchester United, Real Madrid và Juventus, bao gồm 5 chức vô địch Champions League.

Thêm vào đó là năm Quả bóng vàng và vô số giải thưởng cá nhân khác, Ronaldo hoàn toàn có thể nhìn lại sự nghiệp bóng đá của mình với niềm tự hào chỉ dành cho những người xuất chúng. Ronaldo trưng bày tất cả những danh hiệu của mình bên trong những ngôi nhà anh sở hữu trên khắp thế giới.

Nhưng World Cup là vấn đề với Ronaldo khi anh vẫn còn thiếu một điều gì đó. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha biết rằng, bất chấp tài năng xuất chúng của mình, anh vẫn đang "mắc kẹt trong một CLB mà không một cầu thủ vĩ đại nào muốn gia nhập".

Đây là đội hình gồm những cầu thủ vĩ đại nhất chưa từng vô địch World Cup. Các thành viên bao gồm Ferenc Puskas, Eusebio, Alfredo di Stefano, Michel Platini, Paolo Maldini, Johan Cruyff, Marco Van Basten và George Best, có người chưa từng được chơi ở World Cup, chứ đừng nói đến việc giành chiến thắng.

... còn Messi ôm cúp vàng lịch sử. ẢNH: MIRROR/GETTY

Hầu hết các cầu thủ đều sẵn lòng đánh đổi nhiều thứ để được sánh vai với những huyền thoại thực thụ của môn thể thao vua. Ronaldo có lẽ cũng vậy, anh có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả những chiếc cúp bạc của mình để có được tấm huy chương vàng World Cup, phần thưởng cao quý nhất trong môn thể thao đỉnh cao này.

Ronaldo muốn gia nhập CLB bao gồm Pele, Maradona, Zinedine Zidane, Franz Beckenbauer, Ronaldo kia và dĩ nhiên là Messi. Đối với một người dường như có tất cả, anh vẫn chưa thực sự có được mọi thứ. Việc Ronaldo tham gia kỳ World Cup thứ sáu, một kỷ lục chưa từng có, ở tuổi 41, cho thấy sự quyết tâm không ngừng nghỉ của anh trong việc chinh phục đỉnh cao sự nghiệp.

Điều này cũng chứng minh Ronaldo vẫn là một trong những nguồn cảm hứng và tấm gương vĩ đại nhất cho các cầu thủ trẻ trên toàn thế giới về phẩm chất của một cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ. Nhưng ngay cả Ronaldo cũng biết rằng không có gì là mãi mãi. World Cup 2026 là cơ hội cuối cùng để đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha hoàn thành một trong những bộ sưu tập danh hiệu vĩ đại nhất của bóng đá.

Bồ Đào Nha vừa hòa CHDC Congo 1-1 trận mở màn chiến dịch World Cup tại Sân vận động Houston mà Ronaldo không ghi bàn dù đá trọn trận. Trong khi trước đó 1 ngày Messi lập hat-trick giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0, đồng thời anh san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup của Miroslav Klose với 16 bàn thắng.

Ronaldo vẫn miệt mài với giấc mơ World Cup. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nhưng một lần nữa, vài tuần tới có lẽ sẽ xoay quanh một người. Ronaldo nói: "Thể lực thì sao? Tôi ổn. Các bạn chưa xem các trận đấu khởi động của tôi à? Chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ. Chúng tôi đã chiếm ưu thế trong các trận đấu của mình, nhưng điều quan trọng nhất là khi trận đấu đầu tiên bắt đầu. Và khi áp lực thực sự bắt đầu gia tăng, đó là lúc chúng ta sẽ thấy những nhà vô địch thực sự"

Cristiano Ronaldo từ chối đưa ra những dự đoán về World Cup 2026. Nhưng chắc chắn rằng anh muốn thấy mình xuất hiện trong trận chung kết World Cup 2026 ở New York vào ngày 19-7 và nâng cao chiếc cúp vô địch cùng tuyển Bồ Đào Nha.