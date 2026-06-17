Mourinho muốn, Real Madrid chi 80 triệu bảng mua siêu sao của Man City 17/06/2026 10:59

Manchester City chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn trong mùa hè này sau sự ra đi của HLV huyền thoại Pep Guardiola, và tương lai của trung vệ người Bồ Đào Nha Ruben Dias hiện đang bấp bênh sau khi Real Madrid bày tỏ sự quan tâm. HLV Jose Mourinho đang lên kế hoạch chi 80 triệu bảng Anh để chiêu mộ Ruben Dias từ Manchester City, một thương vụ gây sốc, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Và Real Madrid ngày càng tự tin hơn về khả năng chiêu mộ Dias đến Bernabeu. Mourinho đã trở lại Real Madrid lần thứ hai và coi trung vệ đồng hương Bồ Đào Nha là một trong những mục tiêu chuyển nhượng chính trong mùa hè này. Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, sẵn sàng ủng hộ Mourinho và hiện đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị đầu tiên cho hậu vệ này. Nhưng Man City sẵn sàng làm mọi cách để chống lại sự tiếp cận từ gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha, tờ Mirror cho biết.

Mourinho rất muốn đưa Dias rời Man City để gia nhập Real Madrid. ẢNH: MIRROR/GETTY

HLV mới của Man City Enzo Maresca coi hậu vệ người Bồ Đào Nha là nhân tố quan trọng trong kế hoạch tương lai của ông tại Etihad. Sự ra đi của John Stones càng làm tăng thêm tầm ảnh hưởng của Ruben Dias đối với đội chủ sân Etihad. Man City đã chiêu mộ Dias từ Benfica với giá 60 triệu bảng Anh vào năm 2020. Anh đã giúp Man City giành được 11 danh hiệu lớn, bao gồm cả cú ăn ba lịch sử năm 2023.

Nhưng sự ra đi của HLV Pep Guardiola đã làm dấy lên những nghi ngờ về tương lai của nhiều ngôi sao của Man City. Trong số đó có Dias, người vẫn còn hợp đồng đến năm 2028, nhưng có thể đang muốn tìm kiếm thử thách mới sau khi đã giành được tất cả các danh hiệu ở Manchester.

Trung vệ này là thành viên của đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026 và đang rất tập trung vào giải đấu. Nhưng sức hút của việc chuyển đến Real Madrid sẽ rất khó bỏ qua đối với một cầu thủ như Dias, người mà Mourinho đã nhắm đến để tạo thành cặp trung vệ với Antonio Rudiger.

Ban lãnh đạo Real Madrid cũng đang theo dõi sát sao Rodri, đồng đội của Dias tại Man City. Cầu thủ từng đoạt Quả bóng vàng Rodri vẫn là mục tiêu lâu dài của Real Madrid, nhưng ngay cả Perez cũng nhận ra rằng cơ hội để C:LB của ông thành công trong một thương vụ kép với Man City là gần như bất khả thi.

Ruben Dias đang tập trung hết sức vào World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, Man City không có khả năng ngăn cản Bernardo Silva thực hiện bước chuyển nhượng đó, người sẽ gia nhập gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi giải đấu kết thúc. Tiền vệ người Bồ Đào Nha Bernardo Silva đã khép lại sự nghiệp huyền thoại tại Man City vào cuối mùa giải và giờ đây được tự do đón nhận thử thách mới.