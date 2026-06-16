World Cup đang đá hay tự dưng... nghỉ uống nước 16/06/2026 13:45

(PLO)- Quy định nghỉ giải lao bắt buộc để… uống nước tại World Cup 2026 đang gây tranh cãi, và lần này một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới đã công khai bày tỏ sự không hài lòng.

Đội trưởng tuyển Hà Lan Virgil van Dijk cho rằng những quãng nghỉ giữa trận đang làm giảm trải nghiệm của người xem World Cup 2026, đặc biệt khi chúng gắn liền với các đoạn quảng cáo trên truyền hình.

Sau trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Nhật Bản, trung vệ thuộc biên chế Liverpool đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm. Theo Van Dijk, việc tạm dừng trận đấu để cầu thủ uống nước là điều có thể hiểu được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng anh cảm thấy khó chấp nhận khi các quãng nghỉ này liên tục bị biến thành thời điểm phát quảng cáo.

“Tôi thấy những lần nghỉ uống nước khá đặc biệt. Nhưng mỗi khi trận đấu dừng lại rồi chuyển sang quảng cáo thì đó không phải điều tôi thích. Tôi nghĩ nhiều khán giả theo dõi trên truyền hình cũng sẽ cảm thấy như vậy”, Van Dijk cho biết.

Van Dijk cùng đồng đội đang tập trung cho trận đấu thì trọng tài cho tạm ngưng để uống nước. Ảnh: EPA.

Sự việc càng gây tranh luận khi trận đấu giữa Hà Lan và Nhật Bản diễn ra tại sân vận động có mái che ở Arlington, bang Texas, nơi điều kiện thi đấu được kiểm soát tốt hơn so với các sân ngoài trời. Dù vậy, trận đấu vẫn được áp dụng quy định nghỉ tiếp nước như thường lệ.

Trong cuộc đối đầu này, Hà Lan hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều để Nhật Bản gỡ hòa. Đáng chú ý, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Crysencio Summerville đến ngay trước thời điểm trận đấu tạm dừng để tiếp nước ở hiệp hai. Sau quãng nghỉ đó, thế trận chững lại trước khi Nhật Bản ghi bàn gỡ 2-2 ở phút 89.

Dù lên tiếng chỉ trích, Van Dijk vẫn thừa nhận việc bổ sung nước cho cầu thủ là cần thiết khi nhiệt độ quá cao. Theo anh, FIFA nên linh hoạt hơn và đánh giá từng trận đấu thay vì áp dụng cứng nhắc một quy định cho mọi hoàn cảnh. Chia sẻ của thủ quân Hà Lan đang khiến cuộc tranh cãi quanh các quãng nghỉ tại World Cup nóng lên.