HLV tuyển Iran nói gì khi rượt đuổi trối chết với “kèo dưới” New Zealand? 16/06/2026 12:16

(PLO)- Đội tuyển Iran không thể thắng được đội yếu nhất bảng New Zealand, và phía trước vẫn còn hai đối thủ lớn Bỉ, Ai Cập...

Theo thứ tự, tuyển Iran là đại diện thứ sáu trong chín đội tuyển của châu Á tham dự World Cup 2026 lần lượt ra quân.

Ai cũng biết Iran gặp quá nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị, hậu cần đến vấn đề nhập cảnh vào nước Mỹ đá World Cup 2026.

Và thế là trận ra quân bảng G, các tuyển thủ Iran để “kèo dưới” New Zealand cầm hòa 2-2. Điều đáng nói hơn là Iran phải 2 lần rượt đuổi trối chết mới cầm hòa đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

New Zealand (đen) hai lần vượt lên dẫn do công Elijad Just rồi Iran rượt đuổi và hòa may mắn. Ảnh: IT.

Đội tuyển Iran không thắng được New Zealand thì con đường đi tiếp vào vòng 32 đội rất khó khăn. Vì hai đối thủ còn lại Ai Cập và Bỉ có trình độ vượt trội.

Sau trận hòa khó khăn, HLV Amir Ghalenoei của Iran nói: “Chúng tôi có nhiều mệt mỏi trong suốt thời gian chuẩn bị vì quá nhiều vấn đề dẫn đến thứ áp lực vô hình rất nặng. Từ việc chuyển đổi địa điểm trú quân từ Tucson, Arizone ở Mỹ rồi sang Tijuana của Mexico.

Việc xin thị thực vào Mỹ phải đến ngày World Cup khai mạc chúng tôi mới có, điều đó đã tạo nên tâm lý toàn đội không tốt và khó toàn tâm vào chuyên môn. Nói chung, có quá nhiều thứ trở thành áp lực đã chi phối hoàn toàn toàn đội tập trung vào chuyên môn”.

Thật vậy, tuyển Iran gặp quá nhiều áp lực khi vào đất Mỹ thi đấu ai cũng biết. Đơn cử việc trú quân tại Tijuana, một thành phố biên giới của Mexico giáp với Mỹ cũng là trở ngại. Cứ mỗi trận, hay các buổi tập, toàn đội phải lên máy bay ngồi 55 phút, chưa kể thời gian phải đến sân bay sớm làm thủ tục bay từ Mexico và đến Los Angeles của Mỹ. Đá xong, HLV Amir Ghalenoei lại ra sân bay quay về Tijuana của Mexico.