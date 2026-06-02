Iran cảnh báo đưa FIFA ra tòa án Liên bang ngay tại California vì điều này 02/06/2026 10:48

(PLO)- Iran cảnh báo đưa FIFA ra tòa ngay và luôn tại California khi đá World Cup 2026 nếu không làm được chuyện này.

Cho đến sáng ngày 2-6, theo báo chí Trung Đông và Iran thì toàn bộ đội tuyển Iran vẫn chưa có thị thực Mỹ để vào đá World Cup 2026. Tuy nhiên, Iran cảnh báo FIFA cùng nhiều lưu ý khác.

Iran cảnh báo sẽ đưa FIFA ra Tòa Liên bang của Mỹ tại California nếu FIFA để cho dân Mỹ gốc Iran tung hô cờ Iran cũ với hình biểu tượng sư tử và mặt trời. Đây là quốc kỳ Iran trước năm 1979, tức trước Cách mạng Cộng hòa Hồi giáo Iran, thể chế nắm quyền đất nước Iran hiện nay.

Đây quả là chuyện quá thách thức với FIFA. Con số người Mỹ gốc Iran hiện sinh sống tại California là 750 ngàn người. Đó cũng là lý do FIFA sắp xếp lịch đấu bảng G có tuyển Iran cùng Bỉ, New Zealand và Ai Cập thi đấu ở Bờ tây nước Mỹ.

Tuyển Iran đá hai trận ở Los Angeles gặp New Zealand và Bỉ, trận cuối bảng G đá với Ai Cập ở Seattle, bang Washington. Hầu hết những người Mỹ gốc Iran đến Mỹ sinh sống là tị nạn sau năm 1979, khi đất nước này rơi vào lực lượng Vệ binh Cách mạng Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Khi đội tuyển nữ Iran dự Asian Cup 2026 ở Úc hồi tháng 3 qua, cộng đồng người Úc gốc Iran mang theo cờ cũ có hình sư tử và mặt trời vào cổ vũ khiến Iran tức giận. Ảnh: GN.

Mỗi khi đội tuyển Iran đi thi đấu ở những quốc gia có cộng đồng người gốc Iran đều nhức nhối chuyện này. Chẳng hạn hồi tháng 3, tuyển nữ Iran đến Úc đá VCK châu Á cũng bị những cộng đồng người Úc gốc Iran mang cả rừng cờ Iran cũ, có hình sư tử và mặt trời vào sân cổ vũ.

Nay LĐBĐ Iran đã cảnh báo nếu tuyển Iran vào đất Mỹ thi đấu World Cup 2026 mà xuất hiện nhiều cờ Iran cũ, Iran sẽ tiến hành kiện FIFA ngay tức khắc. Đơn giản điều này là chính phương châm của FIFA, không gửi thông điệp chính trị trong bóng đá.

Iran chỉ có lá cờ chính thống hiện nay được công nhận và Iran là quốc gia thành viên LHQ.

Khi báo chí hỏi đại diện của FIFA về chuyện này, FIFA đã đưa ra danh sách những thứ mà FIFA cấm đoán nhưng không đề cập cụ thể đến mẫu cờ cũ của Iran này.

Chủ tịch LĐBĐ Iran, ông Mehdi Taj nêu quan điểm: “Việc Iran đá World Cup 2026 hay không phụ thuộc vào việc FIFA có trừng phạt và có phương án cấm đoán cờ cổ vũ của Iran, trong đó có lá cờ mà ở trung tâm có hình sư tử và mặt trời".