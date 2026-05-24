Tuyển Iran đổi nơi đóng quân ở World Cup 2026 24/05/2026 12:37

(PLO)-World Cup 2026 sắp đến ngày bóng lăn, tuyển Iran lên kế hoạch trú ngụ ở Mexico rồi sang Mỹ đá xong trận lại lên máy bay về Mexico? Có được không?

Cho đến thời điểm này, tức chỉ còn 2 tuần nữa World Cup 2026 khai mạc nhưng đoàn tuyển Iran vẫn chưa có hồi âm từ việc cấp thị thực của Mỹ.

Và trong thế khó này, tuyển Iran đã bỏ việc chọn Arizona (Mỹ) để đóng quân đá World Cup mà chọn thành phố Tijuana của Mexico sát biên giới với Mỹ để trú ngụ và đá World Cup 2026. Iran thi đấu xong lại lên máy bay ngồi chuyến bay dài 55 phút để trở lại Tijuana.

Có điều thắc mắc khi đội tuyển Iran đáp máy bay từ Tijuana của Mexico vào Mỹ cũng phải có thị thực do Mỹ cấp.

Toàn đội tuyển Iran vẫn chưa biết tình hình thị thực vào Mỹ ra sao khi World Cup 2026 đã sát ngày. Ảnh:T.T

FIFA cũng bó tay với trường hợp của Iran khi phía Mỹ vẫn chưa chịu hồi âm về việc có cấp thị thực không?

Ngày 23-5, tờ Thời báo Tehran mô tả việc xin thị thực Mỹ của đoàn bóng đá Iran rất nhiêu khê, không phải trực tiếp mà phải đi “đường vòng” qua cơ quan ngoại giao của Canada ở Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Canada tiếp nhận hồ sơ rồi sau đó mới chuyển sang cho phía Mỹ. Cơ quan ngoại giao của Mỹ không làm việc trực tiếp với đoàn bóng đá Iran. Nó quá phức tạp và hiện nay việc tuyển Iran xin thị thực Mỹ vẫn không biết kết quả ra sao khi các đội tuyển các nước khác đã có thị thực điện tử rồi.

Chủ tịch LĐBĐ Iran, Mehdi Taj cho báo chí biết: “Đoàn tuyển Iran trú tại thành phố Tijuana của Mexico vẫn gần hơn khi đến sân so với ở Arizona trên đất Mỹ. Từ Tijuana bay đến Los Angeles để đá hai trận với New Zealand và Bỉ chỉ ngồi máy bay 55 phút, còn từ Arizona đến Los Angeles... phải ngồi máy bay dài hơn”.

Cũng theo thông tin từ người đứng đầu bóng đá Iran, ông Mehdi Taj, đội tuyển Iran từ Thổ Nhĩ Kỳ (tuyển Iran đang tập huấn tại đó) được hãng hàng không của chính Iran chở đến Tijuana để tham dự World Cup 2026.