Điểm qua những trận giao hữu quốc tế của các đội tuyển Đông Nam Á: Tuyển Indonesia là số 1 10/06/2026 10:47

(PLO)-Tuyển Thái Lan gặp kèo dưới mà không thể tìm chiến thắng còn tuyển Indonesia thì đánh bại hai kèo trên...

Đợt tập trung đội tuyển giao hữu theo lịch FIFA ở Đông Nam Á nếu tuyển Indonesia là số 2 thì không ai là số 1. Tuyển Indonesia thứ hạng 118 FIFA có hai trận giao hữu trên sân nhà và đánh bại tất cả hai đối thủ có thứ hạng cao hơn.

Tối 5-6, Indonesia thắng Oman có thứ hạng 79 FIFA 3-0, rồi tối 9-6, cũng trên sân Bung Karno, Indonesia thắng luôn Mozambique 1-0. Có lẽ sau đợt tập trung này vị trí của bóng đá Indonesia sẽ cải thiện rất nhiều so với thứ hạng 118 hiện nay.

Tuyển Thái Lan có trận hòa Trung Quốc 0-0 tối 9-6 tại Kim Hoa, Triết Giang. Ảnh: FAT

Trong khi đó, Thái Lan có thứ hạng 93 FIFA đã có trận giao hữu hòa 2-2 với Kuwait, đội có thứ hạng 133. Đêm 9-6, tuyển Thái Lan sang Kim Hoa, Triết Giang của Trung Quốc có trận giao hữu với chủ nhà và hòa 0-0. Trung Quốc đang có thứ hạng 94 theo bảng xếp hạng FIFA.

Trong khi đó, bóng đá Singapore tiếp tục có dấu hiệu khởi sắc dưới tay thầy nội 34 tuổi Gavin Lee. Trận giao hữu tiếp Mông Cổ ngày 31-8, Singapore thắng 4-0. Ngày 5-6, tuyển Singapore tiếp Trung Quốc và thua 1-2. Tuy thua Trung Quốc, nhưng có sự lạc quan rằng “những con sư tử biển” đang trên đường tìm lại chính mình.

Ole Romeny của tuyển Indonesia thể hiện đẳng cấp cao trong hai trận thắng của Indonesia trước Oman và Mozambique. Ảnh: Bola

Tuyển Việt Nam không tập trung không tập trung trong đợt FIFA này, mà sau khi mùa giải trong nước kết thúc đội tuyển mới tập trung trở lại vào tháng 7 để chuẩn bị cho ASEAN Hyundai Cup và FIFA ASEAN Cup cũng như Asian Cup vào đầu năm 2027.

Trong khi đó, HLV John Herdman đang được đánh giá cao khi ông lèo lái tuyển Indonesia có liền hai chiến thắng ấn tượng. Chiến lược gia Canada gốc Anh này có sự nhạy cảm, chuyên môn và hiểu học trò.

HLV Kim Sang-sik của Việt Nam có mặt trên sân Bung Karno tối 9-6 để đánh giá Indonesia, đối thủ tại vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026. Ảnh: ANTARA

HLV John Herdman thường dùng bộ ba trên hàng công tuyển Indonesia gồm Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny và Marselino Ferdinan. Như vậy có thể nói rằng đợt tập trung đội tuyển lần này, Indonesia là thành công nhất trong các đội tuyển Đông Nam Á.