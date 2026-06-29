Fans Hàn Quốc giận dữ với đội tuyển quốc gia 29/06/2026 16:18

(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.

Dư luận Hàn Quốc đang sốt với việc tuyển quốc gia bị loại ngay ở vòng bảng World Cup 2026. Trong đó, HLV Hong Myong-bo là trung tâm của sự chỉ trích. LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) không có kế hoạch tổ chức đón tiếp đội nhà từ Mexico quay về.

Những ngày qua, dư luận và nhiều thành phần tập trung “chĩa mũi dùi” vào thầy trò HLV Hong Myong-bo, trong đó gồm có huyền thoại Park Ji-sung.

HLV Hong Myong-bo đang là tâm điểm và dư luận Hàn Quốc buộc ông từ chức. Ảnh: Yonhap.

Cựu tiền vệ MU Park Ji-sung và cũng là cựu đồng đội của HLV Kim Sang-sik đang nắm tuyển Việt Nam, chia sẻ: “Chúng ta cứ mãi học hỏi sao? Cứ mỗi khi đội tuyển bị loại ngay sau vòng bảng, chúng ta lại rút kinh nghiệm và học hỏi. Điều này tôi đã nghe hơn một thập niên qua rồi”. Cũng theo Park Ji-sung, lẽ ra từ một thập niên trước, tuyển xứ Kim chi đã là đội bóng phải vượt qua vòng bảng mỗi kỳ World Cup.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ về nước vào ngày 29-6, nhưng KFA không có kế hoạch làm lễ đón tiếp toàn đội, không có sự kiện nào khi các cầu thủ Hàn Quốc xuống sân bay cả.

Son Heung-min cũng thể hiện sự thất vọng trước những đối thủ cứng cựa. Ảnh: KT.

Báo chí Hàn Quốc những ngày qua liên tục nhắc về vào thuyền trưởng Hong Myong-bo, nhất là hồi ông được ngồi trở lại sau khi Klinsmann bị trảm sau Asian Cup 2023. Họ còn nhắc lại World Cup 2014 tại Brazil, đội tuyển cũng do Hong Myong-bo dẫn dắt và cũng bị loại ngay sau vòng bảng. Lần đó, tuyển Hàn Quốc quay về bị hàng ngàn fan la hét, xúc phạm ở sân bay.

Fan Hàn Quốc đang tức giận, nhưng thực ra đội tuyển cũng chơi tốt, cả trong hai trận thua Mexico và Nam Phi cùng tỉ số 0-1. Nhìn chung Nam Phi và Mexico đều trên cơ tuyển Hàn Quốc mọi mặt, chứ không phải họ ăn may.