Đắng cay châu Á ở sân chơi lớn World Cup 29/06/2026 06:39

(PLO)- World Cup 2026 đang trở thành kỳ giải đáng quên của bóng đá châu Á khi có đến 7/9 đại diện phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Giữa bức tranh ảm đạm của bóng đá châu Á, chỉ có hai đội Nhật Bản và Úc giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026 bằng thực lực, trong khi Hàn Quốc khép lại hành trình đầy cay đắng cùng nguy cơ ngôi sao Son Heung-min nói lời chia tay đội tuyển quốc gia.

Chỉ còn hai lá cờ châu Á tung bay

Sau khi vòng bảng khép lại, châu Á chỉ giữ được hai đại diện ở vòng đấu loại trực tiếp là Nhật Bản và Úc. Đây là kết quả gây thất vọng lớn nếu nhìn vào việc bóng đá châu Á có đến 9 đội góp mặt tại World Cup 2026.

Điều đáng nói, Nhật Bản và Úc đều không cần trông chờ suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Cả hai giành vé trực tiếp nhờ kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng, cho thấy sự ổn định xuyên suốt ba lượt đấu.

Tuyển Úc giành vé vào vòng knock out. Ảnh: FF.

Ở chiều ngược lại, phần lớn đại diện châu Á gây thất vọng. Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan và Jordan đều không thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ mạnh hơn. Đặc biệt, Uzbekistan, Jordan và Iraq rời giải mà không giành nổi 1 điểm sau ba trận, phản ánh khoảng cách đáng kể giữa họ với những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Iran và Hàn Quốc từng nuôi hy vọng đi tiếp nhờ cuộc đua các đội xếp thứ ba. Tuy nhiên, cả hai chỉ có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại không đủ cạnh tranh, qua đó bị loại khi không thể lọt vào nhóm tám đội có thành tích tốt nhất.

Việc chỉ còn hai đội vượt qua vòng bảng đồng nghĩa 7/9 đại diện châu Á đã sớm xách vali về nước. Thành tích này đặt ra dấu hỏi lớn về chất lượng và khả năng cạnh tranh của bóng đá châu lục tại sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Nhật Bản không khó vào tốp 32 đội mạnh nhất thế giới. Ảnh: FF.

Trong bối cảnh đó, HLV Hajime Moriyasu khẳng định Nhật Bản muốn trở thành nguồn cảm hứng cho cả châu Á. Ông nhấn mạnh đội bóng của mình không chỉ đại diện cho người hâm mộ Nhật Bản mà còn mang theo niềm hy vọng của cả khu vực.

Tuyên bố của HLV Moriyasu càng có sức nặng khi Nhật Bản đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp trước các đội tuyển châu Âu, thắng tới 8 trận. Đây là kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá nước này. Đồng thời, Samurai Blue cũng trở thành đội tuyển châu Á thứ hai bất bại năm trận liên tiếp tại World Cup, sau Hàn Quốc giai đoạn 1998-2002.

Ở vòng 32 đội, Nhật Bản sẽ đối đầu Brazil, trong khi Úc chạm trán Ai Cập. Hai thử thách cực lớn đang chờ những niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá châu Á.

Cuộc chia ly màu đỏ của Hàn Quốc và dấu chấm hỏi cho Son Heung-min

Nếu Nhật Bản mang đến niềm tự hào thì Hàn Quốc lại khép lại World Cup bằng một câu chuyện đầy tiếc nuối.

Son Heung-min và đồng đội thất vọng. Ảnh: FF.

Đội bóng của HLV Hong Myung-bo từng mở màn bằng chiến thắng 2-1 trước CH Czech và nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước Mexico rồi cú sốc thua Nam Phi ở lượt cuối đã khiến mọi nỗ lực tan biến.

Quyết định gây tranh cãi nhất của HLV Hong Myung-bo là khi để đội trưởng Son Heung-min ngồi dự bị trong trận đấu mang tính sống còn với Nam Phi. Canh bạc chiến thuật ấy không mang lại hiệu quả, trái lại còn khiến Hàn Quốc đánh mất quyền tự quyết và phải chờ kết quả từ các bảng đấu khác.

3 ngày hồi hộp cuối cùng cũng chỉ mang đến nỗi thất vọng. Với 3 điểm và hiệu số thấp, Hàn Quốc chính thức bị loại ngay từ vòng bảng sau khi cuộc đua các đội đứng thứ ba khép lại.

HLV Hong Myung-bo đối diện sức ép nặng nề. Ảnh: FF.

Truyền thông xứ kim chi lập tức phản ứng dữ dội. Hãng thông tấn Yonhap gọi đây là "nỗi hổ thẹn" của bóng đá Hàn Quốc, còn Newsis giật dòng tít: "Vận may đã rời bỏ Hong Myung-bo". Áp lực dành cho vị chiến lược gia này tăng lên dữ dội sau giải đấu.

Bên cạnh kết quả thất vọng, hành trình của Hàn Quốc còn bị phủ bóng bởi những tranh cãi nội bộ với truyền thông và cả sự cố máy bay không người lái xuất hiện trong một buổi tập trước trận gặp Mexico.

Tâm điểm chú ý vẫn là Son Heung-min. Ở tuổi 33 và sẽ bước sang tuổi 34 trong thời gian tới, tiền đạo kỳ cựu được cho là đã chơi kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Nhiều tờ báo Hàn Quốc dự đoán chân sút đang khoác áo Los Angeles FC có thể cân nhắc giã từ đội tuyển sau hơn một thập kỷ cống hiến.

Saudi Arabia cũng sớm dừng cuộc chơi lớn. Ảnh: FF.

Nếu điều đó trở thành sự thật, World Cup 2026 sẽ khép lại bằng cuộc chia tay đầy nước mắt của một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc. Son đã ghi 56 bàn cho đội tuyển quốc gia, nhiều năm liền gánh vác trọng trách thủ lĩnh và góp công đưa Hàn Quốc duy trì chuỗi 11 lần liên tiếp góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thế nhưng lần này, màu đỏ kiêu hãnh của "Những chiến binh Taegeuk" đã phải dừng bước quá sớm. Trong cuộc chia ly đáng tiếc của nhiều đại diện châu Á, còn lại Nhật Bản và Úc trở thành hai lá cờ cuối cùng, mang theo hy vọng làm nên chuyện tại World Cup 2026.