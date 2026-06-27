Sốc: Cape Verde làm điều chưa từng thấy ở World Cup 2026 27/06/2026 12:40

(PLO)- Cape Verde vừa tạo nên một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất tại World Cup 2026 khi trở thành đội tuyển đầu tiên và cũng là duy nhất tính đến thời điểm này giành vé vào vòng 32 đội mà không thắng bất kỳ trận nào ở vòng bảng.

Kết quả hòa Saudi Arabia 0-0 ở lượt đấu cuối bảng H giúp đại diện châu Phi khép lại vòng bảng với 3 điểm sau ba trận hòa liên tiếp, đủ để cán đích ở vị trí nhì bảng và đi tiếp.

Hành trình của Cape Verde thực sự đặc biệt. Họ mở màn bằng trận hòa Tây Ban Nha 0-0, tiếp đó cầm chân Uruguay với tỷ số 2-2 trước khi chia điểm với Saudi Arabia ở lượt cuối. Dù không một lần được hưởng niềm vui chiến thắng, đội bóng này vẫn tận dụng tối đa từng điểm số để viết nên cột mốc hiếm có trong lịch sử World Cup.

Đại diện châu Phi không thắng trận nào ở vòng bảng vẫn đi tiếp. Ảnh: EPA.

Trong khi Cape Verde đã hoàn thành nhiệm vụ, nhiều bảng đấu khác và điều đó đồng nghĩa vẫn còn một số đội chưa biết thắng nhưng còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

Tuy nhiên, hoàn cảnh của các đội này khác hẳn Cape Verde. Họ buộc phải giành chiến thắng ở lượt trận cuối nếu muốn nuôi hy vọng góp mặt tại vòng knock out. Một trận hòa sẽ không đủ bởi cuộc cạnh tranh giữa các đội xếp thứ ba đang vô cùng khốc liệt và chỉ có 8 trong tổng số 12 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất được trao vé đi tiếp.

Niềm vui lớn của bóng đá châu Phi khi có thêm 1 đội góp mặt ở vòng knock out. Ảnh: EPA.

Sau hai lượt đấu, nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất đang được dẫn đầu bởi Thụy Điển, Ecuador, Bosnia và Paraguay với cùng 4 điểm.

Phía sau là Senegal, Croatia, Hàn Quốc và Algeria cùng sở hữu 3 điểm, CHDC Congo hiện mới có 2 điểm, khiến cánh cửa vào vòng 32 đội ngày càng trở nên mong manh. Nếu không thể giành trọn 3 điểm ở lượt cuối, họ chắc chắn sẽ phải dừng bước.