MU chính thức chốt tương lai Onana, mua thủ môn mới 26/06/2026 12:09

MU vừa đồng ý cho CLB của Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor mượn thủ môn Andre Onana thêm một mùa giải nữa. Onana đã thi đấu trọn vẹn cho Trabzonspor mùa giải trước. Thủ môn người Cameroon đã có một bước chuyển bất ngờ sang đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa hè năm ngoái khi anh không còn được trọng dụng tại Old Trafford.

Và bất chấp việc Manchester United có sự thay đổi ở vị trí HLV trưởng, tương lai của Onana ở "quỷ đỏ" thành Manchester vẫn khá ảm đạm. Cựu thủ môn của Inter Milan gây ấn tượng trong mùa giải khoác áo Trabzonspor, giúp họ giành chức vô địch Cúp Thổ Nhĩ Kỳ trước Konyaspor hồi tháng 5.

Các nguồn tin từ MU xác nhận một thỏa thuận sắp được hoàn tất giữa hai CLB, điều này sẽ tránh được một tình huống khó xử trong giai đoạn tiền mùa giải, khi Onana có thể trở lại tập luyện trong khi anh biết mình phải tìm một CLB khác để thi đấu.

Onana không còn tương lai ở MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

MU đã quyết định không cố gắng đưa Andre Onana trở lại đội hình chính trong mùa hè để cạnh tranh với Senne Lammens. MU cho rằng mức lương cao ngất ngưởng và tính cách hướng ngoại của Onana sẽ khiến việc để anh ngồi dự bị trở nên khó khăn, vì anh sẽ luôn là tâm điểm chú ý.

Andre Onana được MU chiêu mộ từ Inter Milan vào mùa hè năm 2023 với giá 47,2 triệu bảng Anh để thay thế David de Gea. Khả năng chơi chân của Onana được xem là yếu tố tạo nên sự khác biệt, nhưng anh lại mắc nhiều lỗi dẫn trực tiếp đến bàn thua và sự kiên nhẫn của "quỷ đỏ" cuối cùng cũng cạn kiệt.

Hiện tình hình về vị trí thủ môn của Manchester United vẫn chưa rõ ràng, ngoài Lammens chắc suất bắt chính mùa tới. Manchester United sẵn sàng bán Altay Bayindir nếu nhận được lời đề nghị phù hợp, nhưng điều đó sẽ khiến họ thiếu người dự bị cho thủ môn người Bỉ, buộc họ phải tìm kiếm thủ môn mới trên thị trường chuyển nhượng.

Lammens chắc chắn tiếp tục bắt chính cho MU mùa tới. ẢNH: NURPHOTO

Angus Gunn của Scotland, người đã bất lực khi đội tuyển quốc gia của anh bị Brazil đánh bại 3-0 tại World Cup 2026, đang được xem là người thay thế tiềm năng sau khi được Nottingham Forest thanh lý hợp đồng. Anh chỉ có một lần ra sân khi khoác áo đội chủ sân City Ground nhưng có thể sẽ chuyển đến MU.

Một thủ môn khác nằm trong tầm ngắm của Manchester United là Karl Darlow của Leeds United. Darlow, 35 tuổi, sẽ hết hợp đồng vào tuần tới nhưng vẫn đang đàm phán về một hợp đồng mới tại đội chủ sân Elland Road. Sam Johnstone của Wolves cũng được cho là có liên hệ với Manchester United khi thủ môn 33 tuổi này từng trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của "quỷ đỏ".