Kết quả World Cup 2026: 2 đội châu Á đi tiếp, Nhật Bản đấu Brazil 26/06/2026 11:19

(PLO)- Kết quả World Cup 2026: Hà Lan, Mỹ, Thụy Điển đi tiếp, trong khi 2 đại diện của châu Á là Nhật Bản và Úc cũng xuất sắc tiến vào vòng 32 đội.

Ngày 26-6, đội tuyển quốc gia Hà Lan đã giành được suất vào vòng trong với tư cách là đội dẫn đầu bảng F tại World Cup 2026 sau khi đánh bại Tunisia 3-1 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Trong một trận đấu khác, Nhật Bản hòa 1-1 với Thụy Điển, kết quả này đủ để đội tuyển Samurai Xanh giành quyền vào vòng tiếp theo với vị trí á quân bảng.

Ở bảng F, đội bóng của HLV Ronald Koeman có được 7 điểm. Nhật Bản đứng thứ hai có 5 điểm sau trận hòa 1-1 với Thụy Điển, trong khi Thụy Điển cũng giành quyền vào vòng 32 với 4 điểm khi là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tunisia đã phải kết thúc giải đấu mà không thể vượt qua vòng bảng.

Hà Lan đã hoàn toàn áp đảo Tunisia ngay từ đầu trận đấu tại sân vận động Kansas City. Các cầu thủ Hà Lan đã kiểm soát trận đấu và tận dụng triệt để các cơ hội để giành chiến thắng, qua đó đảm bảo vị trí đầu bảng F.

Brian Brobbey một lần nữa là trụ cột của hàng công Hà Lan. Cùng với Cody Gakpo và Donyell Malen, anh liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Tunisia cho đến khi Hà Lan giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Kết quả này đã giúp Hà Lan tránh phải đối đầu với Brazil ở vòng 32. Với tư cách là đội nhất bảng, Hà Lan dự kiến ​​sẽ gặp Morocco ở vòng 1/16.

Hà Lan thắng dễ Tunisia 3-1 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2026. ẢNH: AFP

Trong khi đó, trận đấu giữa Nhật Bản và Thụy Điển tại Dallas diễn ra căng thẳng hơn. Cả hai đội đều thi đấu thận trọng, vì cả hai đều vẫn còn cơ hội tiến vào vòng tiếp theo. Tình thế bế tắc cuối cùng đã được phá vỡ ở phút thứ 56 khi Daizen Maeda đưa Nhật Bản dẫn trước bằng một pha dứt điểm gọn gàng sau một pha tấn công đẹp mắt.

Ưu thế dẫn trước chỉ kéo dài năm phút khi Anthony Elanga gỡ hòa bằng một pha solo ấn tượng. Sau khi tỷ số là 1-1, cả hai đội đều có những cơ hội vàng. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi cho đến tiếng còi kết thúc trận đấu, khiến Nhật Bản và Thụy Điển phải chia điểm. Kết quả bốc thăm đảm bảo Nhật Bản đứng thứ hai bảng F và sẽ đối đầu với Brazil ở vòng 32.

Ở bảng E, dù Đức thua ngược Ecuador 1-2 những vẫn dẫn đầu bảng với 6 điểm, Bờ Biển Ngà xếp thứ nhì cũng có 6 điểm sau khi thắng Curacao 2-0. Chiến thắng quý như vàng trước Đức cũng giúp Ecuador đi tiếp với 4 điểm, còn Curacao bị loại với chỉ 1 điểm.

2 trận cuối bảng D vừa kết thúc cách đây ít phút, chủ nhà Mỹ hòa Thổ Nhĩ Kỳ 2-2 để dẫn đầu bảng với 7 điểm, còn Úc và Paraquay bắt tay nhau hòa 0-0 để cùng nhau đi tiếp với 4 điểm. Úc, xếp nhì bảng, còn Paraquay đứng thứ ba, trong khi đội được đánh giá mạnh nhất bảng Thổ Nhĩ Kỳ lại bị loại với chỉ 1 điểm